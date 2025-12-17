Россия в последнее время усилила военное наблюдение за Балтийским морем, предположительно, для охраны танкеров так называемого теневого флота, а также, вероятно, разместила военнослужащих на борту некоторых из них. Об этом заявил начальник оперативного отдела Военно-морских сил (ВМС) Швеции Марко Петкович, передает SVT.

«Российское военно-морское присутствие стало более постоянным и заметным на значительных территориях Балтийского моря», — сказал он.

По его словам, «нет причин для беспокойства по этому поводу», но шведские ВМС считают нужным рассказать о происходящем в море.

Он также подтвердил информацию, которая еще осенью появлялась в СМИ некоторых европейских стран с выходом в Балтийское море, например, Дании, о том, что на танкерах могут находиться военные.

«Мы видели и получили информацию о том, что на борту некоторых из этих кораблей теневого флота находятся военнослужащие в форме», — сказал Петкович.

SVT сообщает, что, как предполагают в ВМС, это могут быть сотрудники частных охранных компаний.

Военные источники, с которыми связалась телекомпания, рассказали, что наблюдают «довольно постоянное присутствие» российских ВМС в нескольких конкретных зонах, прилегающих к судоходным путям. В связи с этим военные других флотов на Балтике «заняты» стационарным морским наблюдением.

«Я не вижу в этом непосредственной опасности, у нас хорошая картина ситуации, и я не думаю, что есть повод для беспокойства», — приводит SVT cлова источника.

В свою очередь замначальника оперативного отдела Береговой охраны Швеции Даниэль Стенлинг сообщил, что все больше российских ВМС наблюдается в стратегически важных местах в прибрежной зоне.

Что касается информации о военнослужащих на танкерах, он не смог ее подтвердить.

«Мы сами этого не видели, но знаем, что это очень важная деятельность для России, поэтому ожидаем, что были приняты различные меры безопасности и подобные вещи вполне могут иметь место», — заключил Стенлинг.

В конце ноября и начале декабря в Черном море у берегов Турции атакам подверглись как минимум три танкера.

Два из них, Kairos и Virat, шли под флагом Гамбии и направлялись в Россию без груза. Оба подали сигналы бедствия 28 ноября — на Kairos было возгорание в районе машинного отделения, на Virat зафиксировали повреждения корпуса, но обошлось без пожара. Кроме того, атака дронов была совершена на Virat 29 ноября, писал ТАСС.

Российские дипломатические источники сообщили агентству, что на обоих танкерах находились «мирные российские граждане». По словам источников, жертв не было.

В ночь на 2 декабря произошла атака на танкер Midvolga 2, ходящий под российским флагом и перевозивший подсолнечное масло. В Росморречфлоте сообщили «Интерфаксу» о незначительных повреждениях надстройки судна и отсутствии пострадавших. Телеграм-каналы Baza, SHOT и Mash утверждали, что осколочные ранения получили двое — капитан и механик, которым оказали помощь на месте.

В Кремле расценили атаки на танкеры у турецких берегов как посягательство на суверенитет Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эти атаки «угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде». В МИД Турции отметили, что «с обеспокоенностью» воспринимают нападения и поддерживают контакты с заинтересованными сторонами, чтобы избежать эскалации в Черном море.