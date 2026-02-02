С танкера «Маринера» (Marinera), который 7 января задержала береговая охрана США, освободили 16 украинцев. Однако возвращаться на родину они не планируют, поскольку опасаются преследования и обвинений в госизмене. Об этом моряки «Суспильному».

Экипаж танкера Marinera состоял из 28 человек, из которых 17 — украинцы. Большинство из них родом из Одесской и Херсонской областей. При приеме на работу они якобы не знали, что судно связано с Россией и находится под санкциями. Кроме того, по их словам, курс на Венесуэлу изначально не планировался.

После задержания танкер переместили к берегам Шотландии, а морякам предложили дать показания в США. На это согласились пять украинцев. Остальным купили билеты в соответствии с их пожеланиями и отпустили.

В разговоре с «Суспильным» украинцы объяснили, что опасаются возвращаться на родину из-за возможного обвинения в государственной измене. Собеседники телеканала добавили, что за последний месяц работы им не заплатили, а компания, которая их нанимала, удалила все свои аккаунты вместе с переписками в мессенджерах.

Помимо украинцев, с захваченного танкера также были освобождены двое российских моряков. Один из них 1 февраля вернулся в Крым, другой — в Астрахань. Крымчанин рассказал, что на судне не было груза. После захвата танкера моряки провели 20 дней в плену, их содержали на кухне. Им приходилось спать на полу, мыться раз в четыре дня и ходить в туалет по очереди «под автоматом».

«Не издевались, но просьбу о таблетке (при недомогании) игнорировали, просьбу о консуле тоже игнорировали», — поделился он.

После этого, по словам моряка, весь экипаж отпустили без объяснения причин.

До декабря 2025 года танкер ходил под флагом Гайаны и носил название Bella 1. Он пытался прорваться через американскую блокаду, чтобы подойти к побережью Венесуэлы, однако был остановлен береговой охраной США.

Американские власти не получили от Гайаны быстрого подтверждения актуального статуса регистрации судна, после чего потребовали от капитана направиться в порт США. Эту просьбу он проигнорировал и взял курс в сторону Атлантики.

24 декабря судно получило временную регистрацию под российским флагом и получило новое название — «Маринера». 7 января военно-морские силы США и Великобритании задержали судно, обвинив его в нарушении санкционного режима. Помимо россиян и украинцев, на борту также находились граждане Грузии и Индии. Белый дом допускал, что весь экипаж может быть направлен на американскую территорию для судебных разбирательств.

9 января официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что после обращения Москвы президент США Дональд Трамп принял решение освободить двух россиян. Ясности по этому вопросу российская сторона не получала вплоть до конца января.