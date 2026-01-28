Двое российских моряков с захваченного США танкера «Маринера» (Marinera) освобождены и едут на родину. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Два российских моряка отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию», — сказала дипломат.

По состоянию на 21 января Marinera (прежнее название Bella-1) находилась в Северном море, близ шотландского города Бургхед, убедился RTVI c помощью сервиса Marine Traffic.

До декабря 2025 года танкер носил название Bella 1 и плавал под флагом Гайаны. Он пытался прорваться через американскую морскую блокаду и подойти к побережью Венесуэлы, после чего был остановлен Береговой охраной США.

Американские власти не получили от Гайаны быстрого подтверждения актуального статуса регистрации судна, после чего потребовали от капитана направиться в американский порт. Капитан проигнорировал требование и взял курс в сторону Атлантики.

24 декабря 2025 года танкер получило временное разрешение на плавание под государственным флагом России и переименовался в «Маринеру».

7 января судно было задержано в Атлантическом океане Минюстом США при поддержке Пентагона и Минобороны Великобритании. Белый дом утверждал, что «Маринера» входит в теневой флот и перевозит нефть из Венесуэлы в нарушение санкций США. Береговая охрана США более двух недель пыталась перехватить «Маринеру», прежде чем танкер было задержан. Москва требовала прекратить преследование судна.

МИД России после высадки американских военных на «Маринеру» заявил, что танкер осуществлял «мирный проход» в международных водах Северной Атлантики, следуя в направлении одного из российских портов. Захват судна в ведомстве назвали «незаконной силовой акцией» вооруженных сил США.

В министерстве добавили, что Вашингтон неоднократно, в том числе на официальном уровне, был проинформирован о российской принадлежности танкера и его гражданском мирном статусе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «Маринеру» охраняли российские военные корабли, но они якобы «решили не связываться» с американскими военными, в результате чего танкер был захвачен.

По данным СМИ, на борту «Маринеры» находились двое россиян, а также граждане Украины, Грузии и Индии. 9 января официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Трамп после обращения Москвы принял решение освободить двух россиян.

Спустя почти две недели, 20 января, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обещание отпустить российских граждан не выполняется. 24 января замглавы ведомства Сергей Рябков сообщил, что у Москвы все еще нет ясности, когда США отпустят россиян с «Маринеры».