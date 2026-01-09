Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News рассказал о деталях инцидента с танкером Marinera в Северной Атлантике. По его словам, судно, следовавшее под флагом России и впоследствии задержанное американскими войсками, находилось под охраной российских военных кораблей. Однако, как утверждает Трамп, сопровождающая группа не стала предпринимать действий против сил США, приняв решение покинуть район, что позволило осуществить захват танкера.

«Мы перехватили российское грузовое судно, которое туда добралось. <…> Ну, у них там были российские корабли, которые его охраняли. Они решили с нами не связываться, и мы взяли это судно. Сейчас оно разгружает нефть», — рассказал американский лидер.

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информированного представителя американской администрации, сообщала о направлении российской подводной лодки и других военных кораблей для сопровождения танкера. Однако в Кремле эту информацию никак не комментировали.

Танкер Marinera до декабря 2025 года был зарегистрирован под названием Bella 1 и ходил под флагом Гайаны. В декабре судно предприняло попытку приблизиться к берегам Венесуэлы, несмотря на действующую морскую блокаду, введенную администрацией США при Трампе.

Покидая в конце декабря воды Южной Америки, танкер был перехвачен Береговой охраной США. Американская сторона не смогла получить от властей Гайаны оперативного подтверждения текущей регистрации судна, после чего потребовала от капитана следовать в порт США. Капитан требование не выполнил и взял курс в Атлантический океан.

Во время перехода судно через порт Сочи получило временную регистрацию под российским флагом. После этого экипаж нанес на борт изображение российского флага и сменил название судна на Marinera.

Задержание Marinera

Танкер был задержан 7 января в ходе совместной операции военно-морских сил США и Великобритании. Формальным основанием для захвата судна американская сторона назвала «нарушение режима санкций».

В Минтрансе России подтвердили факт задержания, уточнив, что после высадки американских воент на борт танкера связь с ним прервалась, и его дальнейшая судьба остается неизвестной.

Со стороны официальных властей США последовали жесткие заявления. Генеральный прокурор Пэм Бонди объявила о начале «полноценного расследования», в рамках которого всем причастным будут предъявлены уголовные обвинения. Представители Белого дома допустили возможность доставки всего экипажа на территорию Соединенных Штатов для проведения судебного процесса.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс публично охарактеризовал смену судном флага на российский как преднамеренную попытку обойти международные санкции. По данным телеканала РЕН ТВ, на борту находилось 28 человек, в числе которых — 20 граждан Украины, 6 граждан Грузии и 2 россиянина.

Министерство иностранных дел Китая выступило с официальным заявлением, в котором охарактеризовало действия США по захвату судна как грубое нарушение общепризнанных норм международного права.

В МИД России позднее призвали Вашингтон «немедленно прекратить незаконные действия» в отношении Marinera и вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства.

В российском внешнеполитическом ведомстве действия вооруженных сил США квалифицировали как «незаконную силовую акцию» в отношении танкера. В министерстве также потребовали соблюдения норм международного гуманитарного права в отношении всего экипажа, особо выделяя необходимость гуманного и достойного обращения с российскими гражданами, находившимися на борту, а также их скорейшего возвращения на родину.