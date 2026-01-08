США должны немедленно прекратить незаконные действия в отношении захваченного в Северной Атлантике танкера Marinera («Маринера»), шедшего под российским флагом, и вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства 8 января.

«Призываем Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении „Маринеры“, а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море», — сказано в заявлении.

МИД назвал захват танкера «незаконной силовой акцией» вооруженных сил США. В заявлении говорится, что внешнеполитическое ведомство выражает серьезную обеспокоенность в связи с произошедшим. Ведомство также напомнило о требовании к американской стороне обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту судна в составе экипажа российскими гражданами и не препятствовать их скорейшему возвращению на родину.

Заявления властей США о возможности судебного преследования членов экипажа танкера «под абсурдными предлогами» категорически неприемлемы, подчеркнули в МИДе.

Высадку американских военных на «Маринеру», его фактический захват, а также «пленение» экипажа в российском внешнеполитическом ведомстве расценили как «грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства».

«Налицо существенное ущемление законных прав и интересов судовладельца. Под угрозу поставлены жизнь и здоровье членов экипажа „Маринеры“, в составе которого граждане нескольких стран. <…> Осуществив небезопасное преследование, а затем и вооруженный захват нефтяного танкера в сложных погодных условиях, американские военные, очевидно, не посчитались и с риском нанесения значительного ущерба экологической безопасности Северной Атлантики», — говорится в заявлении.

Результатом инцидента с «Маринерой» может стать «дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике», а также «зримое снижение «порога применения силы» против мирного судоходства», указали в МИДе.

«Наряду с пренебрежительным отношением администрации США к общепринятым „правилам игры“ в сфере международного морского судоходства, сожаление и тревогу вызывает готовность Вашингтона к генерированию острых международных кризисных ситуаций, в т.ч. применительно к и без того предельно отягощенным разногласиями минувших лет российско-американским отношениям», — отмечается в заявлении.

Танкер «Маринера» осуществлял «мирный проход» в международных водах Северной Атлантики, следуя курсом в направлении одного из российских портов, сообщил МИД. 24 декабря «в соответствии с нормами международного права и российского законодательства» судно получило временное разрешение на плавание под государственным флагом России, сказано в заявлении.

В свою очередь власти США неоднократно, в том числе на официальном уровне по линии МИД, получали информацию о российской принадлежности танкера и его гражданском мирном статусе, отметили в МИДе.

«Сомнений на этот счет у них быть не могло, как нет и не было оснований рассуждать о якобы плавании танкера „без флага“ или „под ложным флагом“», — подчеркнули в ведомстве.

Согласно международному морскому праву, какие-либо действия в отношении плавсредств в открытом море должны быть согласованы с государством, под юрисдикцией которого оно находится, пояснили в МИДе.

«Остановка и досмотр судна в открытом море возможны только по закрытому перечню оснований, таких как пиратство или работорговля, очевидно неприменимых к „Маринере“. Во всех остальных случаях подобные действия разрешены исключительно по согласованию с государством флага — в данном случае с Россией», — сказано в заявлении.

Москва такого согласия не давала, заявили в МИДе. Российская сторона также выразила официальный протест Вашингтону в связи с преследованием «Маринеры» кораблем Береговой охраны США, призвав к его немедленному прекращению и отзыву «неправомерно предъявленных капитану российского судна требований».

Обоснования о нарушении захваченным танкером американских санкций в МИДе сочли «несостоятельными». Санкционные ограничения США и других стран Запада в ведомстве назвали «нелигитимными», выразив мнение, что они «не могут послужить оправданием для попыток установления юрисдикции и, тем более, захвата судов в открытом море».

«Предельно цинично смотрятся пробросы отдельных официальных лиц США в том духе, что присвоение „Маринеры“ будто бы составляет часть более широкой стратегии установления неограниченного контроля Вашингтона над природными богатствами Венесуэлы. Решительно отвергаем подобные неоколониальные замашки», — сказано в заявлении.

Как считают в МИДе, действия Вашингтона способны привести к тому, что некоторые другие страны, в том числе Великобритания, и структуры «также могут посчитать себя вправе действовать похожими методами».

Захват танкера Marinera

Танкер Marinera задержали 7 января американские военные при поддержке британцев. Заявленная причина — «нарушение режима санкций». В российском Минтрансе сообщили, что военно-морские силы США высадились на судно, после чего связь с ним была утеряна.

Члены экипажа Marinera находятся «под полноценным расследованием», «всем причастным» будут предъявлены уголовные обвинения, сообщила генпрокурор США Пэм Бонди. В Белом доме заявили, что экипаж танкера может быть доставлен в Штаты для судебного преследования.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «Маринера» перешла под российский флаг, чтобы обойти американские санкции. По данным РЕН ТВ, всего на танкере было 28 членов экипажа — 20 украинцев, шестеро граждан Грузии и двое россиян.

В МИД Китая заявили, что захват США танкера «Маринера» серьезно нарушает международное право.