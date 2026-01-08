Американские власти намерены предъявить обвинения членам экипажа захваченного в Атлантике танкера Marinera («Маринера»). Российский МИД не выдвигал каких-либо обвинений в связи с задержанием судна, потребовав от США гуманного обращения с находящимися на борту россиянами. О том, каким может быть ответ России на захват танкера, порассуждали журналисты, военкоры и военные блогеры. RTVI собрал их реакции на произошедшее.

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев:

Какой можно сделать вывод по ситуации с танкером «Маринера»? Главное, что я заметил, — четкое нежелание и Москвы, и США переводить этот кейс в межгосударственный конфликт. И наши чиновники, и Вэнс старательно подчеркивают, что речь идет о судне, которое фактически не может считаться полноценно российским.

Схожая риторика навевает мысли о том, что Россия и США продолжают непубличные контакты.

Военный блогер Юрий Подоляка:

Насколько мне известно, безусловным территориальным иммунитетом по международному морскому праву обладают только военные корабли, а также гражданские суда, которые используются государствами в некоммерческих целях.

Коммерческие суда, под чьим бы флагом они не ходили, таким безусловным иммунитетом не обладают. И при наступлении определенных условий могут быть задержаны в т.ч и военными кораблями других стран. И это не может считаться ни актом агрессии, ни тем более поводом для начала войны. <…>

Можете здесь найти хоть намек со стороны наших дипломатов, на «акт агрессии» или что-то подобное? И дело тут не в трусости, а в очень заковырковатых международных морских законах, в которых, как я понял, еще предстоит разбираться. И пока это не будет сделано, никаких официальных обвинений с нашей стороны, как я понимаю, не будет.

Потому что со стороны США вполне могут появиться веские «аргументы». И здесь хочу напомнить, что в свое время Венесуэла провела национализацию нефтяной отрасли страны (вышвырнув с рынка американские компании, до сих пор требующие компенсаций). Причем с нарушениями действующего международного права.

А танкер «Маринера» неоднократно перевозил венесуэльскую нефть. А отсюда он, опять же по международным законам, может быть объявлен орудием совершения преступления и конфискован в пользу пострадавшей стороны. Причем неважно, под каким флагом он при этом был задержан. Тем более, что владелец судна их меняет как перчатки. Причем даже находясь в море.

Военкор Александр Коц:

То, что происходит в Атлантике — это демонстрация: «Делаем, потому что можем. Не взирая ни на какие флаги. А чё вы нам сделаете?» Демонстрация ярко выраженная. Думал, сбежал из-под носа? Достанем везде. Задействуем топливозаправщик Boeing KC-135T Stratotanker, патрульный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВВС США, британский Boeing Poseidon MRA1, самолеты специального назначения США Pilatus U-28A Draco. Настигнем кораблем береговой охраны. Пусть даже это — берег по другую сторону океана. Конвенции ООН? Пусть о них Минтранс РФ рассказывает. <…>

«Дух Анкориджа» окончательно выветрен «Душком Каракаса».

Если отбросить слюни и причитания, то факт — впервые в новейшей истории Соединенные Штаты нанесли публичный оскорбительный жест в отношении Российской Федерации в виде захвата двух танкеров РФ. Впервые! Подобного не было даже в лукавые времена Ельцина.

Про СССР и говорить не стоит — при всей кондовости системы мы всегда пытались дать ответ на хамство американцев и шли до конца, напоминали им о хороших манерах. Ныне мы демонстрируем слабость. Знак тревожный и скверный. Немощь никогда не приводит к успеху. <…>

К сожалению, этот день войдет в историю. <…> Мы на пороге больших испытаний. Еще больших, чем с 2022 года.

Политолог Юрий Баранчик:

Хороших прогнозов из ситуации нет. Потому что США открыто, демонстративно и осознанно силовым образом посягают на государственный суверенитет России — судно или корабль под российским флагом и есть российская территория. И хуже всего тут даже не то, что такое происходит, а то, что ставится под сомнение вопрос о политической воле применять весь спектр инструментов в ответ. Будем терпеть и дальше? Потому что, если кто-то думает, что аппетит США на этом закончится, то этих людей ждет большое разочарование.

Тем более, что терпеть теперь мы будем не только от США, но даже от «подсвинков» — Балтику теперь нам перекроют точно.

США вошли во вкус с захватом танкеров, а это уже переход от экономического и дипломатического противостояния к прямому силовому контролю глобальных коммуникаций, прежде всего, морских.

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко:

Вариант у нас только один — измениться. Стать жестче. Мочить террористов и не только их. И не важно — где: на природе или в сортире, как ранее говорилось.

Мы либо изменимся, либо проиграем. Сложное решение — «стать жестче», как мне кажется, принимается прямо сейчас, в эти тихие рождественские дни.

Военный волонтер Алексей Живов:

По опыту последних четырех лет можем предположить, что самая жесткая реакция России — созвать Совбез ООН, где Небензя обязательно сорвет маски с потерявшего берега американского империализма. Не стоит тешить себя иллюзиями и ожидать какой-то иной жесткой реакции. Да и вообще неудобно выходит, все последние месяцы мы отчаянно стремились на сближение с Американской администрацией, а тут такое…

Военкор Александр Сладков:

Конечно, хочется жить в самой сильной стране. Хочется, чтоб танкеры нашей страны не штурмовали спецназы других стран, чтоб нам боялись или просто не хотели объявлять санкции, чтоб никто даже и не подумал запрещать нашим спортсменам выступать под родным государственным флагом, чтоб на нашу территорию опасались заехать даже на велосипеде, не имея на то разрешение.

И мы видим, что иметь ядерное оружие это еще не все. Иметь историю выигранных битв и войн это не всё, иметь самые большие запасы полезных ископаемых это тоже не всё. <…>

Нужно прекратить жалеть всех, кто ослабляет Россию. И не судить долго, раз, и башка в корзину.

Замдиректора ВГТРК Андрей Медведев:

Я правда, думал, что вслед за прежней администрацией Трамп будет использовать только Украину как инструмент давления. Но, как мы видим, Вашингтон сделал ставку на ассиметричные действия. Захват танкеров и обещания судить экипаж — одно из них. <…>

Дальше будет только сложнее. Потому что, не получив явный ответ, Трамп почувствует безнаказанность. Получит — будет использовать его как повод для санкций или более жестких действий.

С другой стороны, кончилось международное право и договоренности времен Потсдама, и слава Богу. Сняли маски. Право сильного не исчезало никуда. Теперь просто об этом открыто сказали, и признали, что работает только это. Тем проще для всех.

Вопрос лишь, как мы, как Россия, в новой ситуации будет поступать. Каким образом выстраивать свою версию международных отношений.

Американская простая: нам можно все, потому что мы американцы, и точка. Российская будет какая?

А в целом, мы заходим в 17-18 век, с пиратами, каперами, имперским укладом, где цифровые системы, соцсети, маркетплейсы, вообще вся цифровая экономика, это тоже новые империи 21 века. Поведение не только США, а вообще Запада это же типичный white man’s burden.

России придется, хотим или не хотим мы этого, новые реалии принять. И поступать соответственно. Допустим, действительно, создать морскую ЧВК, назвать ее «Ушкуйник», и пусть сопровождают танкеры группы операторов дронов. Есть другие варианты ассиметричных действий.

Ну, или есть вариант терпеть. Но просто в нынешнем мире он будет не очень долго работать.

Писатель Захар Прилепин:

Ну не будем же мы сразу отвечать? Сейчас мы как подготовимся. <…> Открою нехитрый секрет: наши спецслужбы и наша армия чаще всего тут же предлагают симметричный ответ. Не скажу про танкер, а ранее — всегда предлагали.

У них берут бумагу, говорят: «Да, интересно, рассмотрим!» Потом проходит день, потом неделя, потом две, и люди из более высоких кабинетов говорят: «Намечается потепление. Придержим пока ответ». Или: «Ситуация и так тяжёлая. Не хотелось бы усугубить».

Этим вот «потеплением» дорогие партнеры нас водят за нос уже год, а то и более. Мы потеряли очень много времени. И пока вокруг ничего не говорит о том, что мы собираемся упущенное время наверстывать. <…>

Они так и будут бредить этим «потеплением», пока их в Гаагу не привезут судить.