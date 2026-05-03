Из-за роста цен на нефть бюджет России пополнится на 200 млрд рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Он отметил, что государство ждет дополнительных доходов. Однако за последние два месяца, добавил глава Минфина, уровни «поступлений и недопоступлений» практически одинаковые. «Речь идет о сумме примерно 200 миллиардов рублей», — сообщил Силуанов.

Таким образом, эти показатели друг друга уравновесят, сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва лишь выиграет от удорожания сырья в условиях ее дефицита.

По его мнению, украинские атаки на российскую нефтяную инфраструктуру будут провоцировать еще большую нехватку поставок и рост цен, а Россия в таких условиях будет зарабатывать больше денег.

«Если с рынка будет выпадать дополнительное количество нашей нефти, цены будут еще расти от того, что есть сейчас, а они сейчас больше 120 долларов. Что это будет означать? Что даже при меньшем количестве нефти, отправленной на экспорт, наши компании будут зарабатывать больше денег, и больше денег будет получать наше государство», — сказал Песков.

В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил опасение, что из-за рекордного роста цен на нефть мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории.

Вице-премьер России Александр Новак говорил 30 апреля, что растущие цены на нефть невыгодны ее производителям в долгосрочной перспективе, поскольку стимулируют поиск альтернативных источников энергии.

Закрытие Ормузского пролива на два месяца сократило мировые поставки нефти примерно на седьмую часть. Последствия этого проявляются в нынешнем росте цен, но это может быть только начало, предупреждает The Economist.

До начала войны США с Ираном аналитики прогнозировали, что в случае закрытия пролива на несколько месяцев цены на нефть могут вырасти до $150-200. В целом, эксперты в области энергетики давно предупреждали, что война в Иране вызовет крупнейший в истории шок в сфере нефтяных поставок, отмечает журнал.