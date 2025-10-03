Президент США Дональд Трамп дал палестинскому радикальному движению ХАМАС срок до вечера воскресенья, 5 октября, чтобы принять американский мирный план по сектору Газа. Он назвал это «последним шансом» и пригрозил, что в противном случае против ХАМАС «разверзнется такой ад, которого никто никогда не видел». Об этом говорится в ультиматуме, опубликованном в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, «ХАМАС уже много лет представляет собой безжалостную и жестокую угрозу на Ближнем Востоке», кульминацией которой стала «бойня» 7 октября 2023 года на севере Израиля. После этого в качестве возмездия были убиты 25 тысяч боевиков палестинской радикальной группировки, утверждает он.

«Большинство остальных окружены и находятся в ВОЕННОЙ ЛОВУШКЕ, просто ожидая, что их жизни быстро оборвутся, как только я дам команду “ВПЕРЕД”. Что касается остальных, мы знаем, где вы и кто вы, и вас будут преследовать и убивать», — написал глава Белого дома.

Он призвал всех мирных палестинцев немедленно укрыться в безопасных районах Газы, пообещав помощь всем, кто в ней нуждается.

Также Трамп напомнил о плане по прекращению огня в секторе Газа, заявив, что «богатейшие страны Ближнего Востока» и США при поддержке Израиля договорились о мире в регионе «спустя три тысячи лет». Соглашение предусматривает сохранение жизни всем оставшимся боевикам ХАМАС — при условии освобождения ими всех заложников и передачи тел погибших, продолжил американский лидер.

«Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто к воскресенью в шесть вечера по вашингтонскому времени (час ночи понедельника по Москве. — RTVI). Все страны подписались! Если этот ПОСЛЕДНИЙ ШАНС не будет достигнут, то на ХАМАС обрушится такой ад, какого никто никогда не видел», — выдвинул ультиматум президент США.

Администрация Трампа обнародовала мирный план по Газе в конце сентября. Он состоит из 20 пунктов и предполагает, что если стороны согласятся на него, то они немедленно прекращают боевые действия. Далее в течение 72 часов ХАМАС отпускает удерживаемых боевиками израильских заложников и возвращает останки погибших израильтян (предполагается, что у ХАМАС остаются 48 заложников, из которых живы только 20), а Израиль в ответ освобождает 1700 задержанных жителей Газы и 250 пожизненно осужденных. Американский план предполагает в конечном итоге создание палестинского государства, но гласит, что ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении сектором Газа.

Накануне, выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, президент России Владимир Путин высоко оценил миротворческие усилия Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС, заявив, что благодаря президенту США в ситуации на Ближнем Востоке может появиться «свет в конце тоннеля».

По имеющимся сведениям, арабские и турецкие посредники оказывают давление на ХАМАС, склоняя его согласиться на такие условия, однако высокопоставленный представитель палестинских радикалов заявил, что группировка, скорее всего, отвергнет план, сообщает BBC. Предположительно, некоторые представители политического руководства ХАМАС в Катаре были готовы принять мирный план с некоторыми корректировками, однако, как выяснилось, они не могут контролировать никаких действий, связанных с заложниками, которые остаются в руках боевиков.