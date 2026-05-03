В мусоросжигательной печи японского зоопарка Асахияма обнаружены многочисленные костные фрагменты, которые предположительно являются останками жены одного из работников — 33-летнего Тацую Судзуки, арестованного по подозрению в убийстве. Подробности дела раскрывает NHK.

Сейчас найденные остатки костей отправлены на экспертизу, чтобы установить, человеческие ли они и принадлежат ли 33-летней Юи Судзуки. Об исчезновении женщины стало известно 23 апреля: в полицию обратился ее родственник, заявив, что она не отвечает на сообщения и звонки.

Первым на причастность к пропаже Юи Судзуки начали проверять ее мужа. Полиция проверила и установила, что женщина ни разу не обращалась в правоохранительные органы с жалобами на супруга. Но ее родственники заявили, что она жаловалась на его угрозы «сжечь ее дотла, так чтобы ничего не осталось».

Полицейские отсмотрели записи камер видеонаблюдения в зоопарке, где работает ее муж, и нашли улику: 31 марта Тацуя приехал туда на своей машине поздно вечером, через несколько часов после окончания смены, и привез какой-то предмет длиной более 1 метра к мусоросжигателю.

Печь расположена недалеко от восточных ворот, в месте, недоступном для посетителей. По словам сотрудников зоопарка, она изначально была предназначена для сжигания трупов животных и уничтожает останки полностью, включая кости, чтобы предотвратить распространение бактерий и вирусов.

В ходе добровольной беседы с полицейскими Тацуя заявил, что приехал в зоопарк после окончания рабочего дня, чтобы сжечь останки животного, которое нечаянно сбил машиной. Другой персонал подтвердил, что кто-то из сотрудников часто остается вечером по разным причинам, в том числе Судзуки.

«Иногда он задерживался допоздна, чтобы проверить животных», — сказал один из его коллег.

Но потом при обыске территории был найден смартфон — предположительно, принадлежавший жертве.

Тацуи Судзуки задержали прямо на рабочем месте 29 апреля — в тот самый день, когда зоопарк должен был открыться на летний сезон. Из-за оперативных мероприятий открытие пришлось отложить на двое суток.

Зоопарк Асахияма — самый северный и один из самых посещаемых зоопарков Японии, расположенный в городе Асахикава на Хоккайдо. Он известен инновационными вольерами, позволяющими наблюдать за животными (более 700 особей) в естественной среде, включая прогулки пингвинов, тоннель под морскими львами и белыми медведями.

На допросе после задержания Судзуки признался, что жег в печи не останки животного. «Моя жена превратилась в пепел. Я сжигал ее более двух часов», — ответил он на вопрос о местонахождении Юи. Мужчина пытался скрыть лицо от журналистов, опустив капюшон как можно ниже на лицо.

Соседи семьи Судзуки в шоке: они называют пару «самой обычной, дружелюбной и общительной», поскольку часто с ними разговаривали и даже ужинали вместе.

В блоге зоопарка говорится, что Судзуки устроился туда работать в 2015 году, а с 2018 года является смотрителем со специализацией по уходу за тюленями. «Я так счастлив стать смотрителем зоопарка, это была моя мечта с детства. Я сделаю все возможное, чтобы заинтересовать всех посетителей!» — делился он, получив это назначение.

Бывший начальник Первого следственного отдела полиции префектуры Канагава Тацуюки Наруми заявил NHK, что, несмотря на признание мужа, дело будет непростым: состояние останков, даже если экспертиза идентифицирует их как фрагменты костей Юи Судзуки, не позволит установить причину смерти.

В системе уголовного правосудия Японии для вынесения обвинительного приговора недостаточно одного лишь признания обвиняемого. Это требование прямо закреплено в ст. 38 Конституции страны и ст. 319 УПК.

Согласно этим нормам, признание вины должно быть подкреплено вспомогательными доказательствами — вещественными уликами, показаниями свидетелей, записями камер наблюдения и заключениями экспертиз, включая ДНК-анализ.

Даже если обвиняемый добровольно признал свою вину, суд обязан оправдать его при отсутствии других объективных улик. Обычно прокуратура предъявляет обвинение только тогда, когда у нее уже есть достаточная совокупность таких доказательств.