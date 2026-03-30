Российский танкер «Анатолий Колодкин», находящийся под санкциями США, ЕС и Великобритании, доставил на Кубу гуманитарный груз в 100 тыс. тонн нефти, передает ТАСС со ссылкой на Минтранс России. Береговая охрана США пропустила судно, хотя с января остров находится под фактическим нефтяным эмбарго по указу американского президента Дональда Трампа, пишет The New York Times (NYT).

Как «Анатолий Колодкин» добрался до Кубы, несмотря на блокаду США

В Минтрансе сообщили 30 марта, что танкер ожидает разгрузку в порту Матансас. Этот порт на севере страны имеет нефтяной терминал и изначально был местом назначения.

В Кремле заявили, что в Москве рады тому, что на Кубу прибыла партия российской нефти. Тема ее поставки на остров поднималась в ходе контактов с представителями США, уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В условиях жесточайшей блокады, наши кубинские друзья, нуждаются в, нефтепродуктах, в нефти. Это необходимо для работы систем жизнеобеспечения в стране, для генерации электроэнергии. Для оказания медицинских и иных услуг населению. И, конечно, Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям», — сказал он.

Нефть на судно загрузили в российском порту Приморск на Балтике 8 марта. Через полторы недели, 19 марта, танкер находился в восточной Атлантике и двигался в сторону Кубы. По данным сервисов отслеживания морских перевозок, прибытие в Матансас ожидалось еще 23 марта. Однако США в попытке воспрепятствовать этому оперативно внесли Кубу в список стран, которым запрещено принимать нефть из России, писали Reuters и Bloomberg.

Позже Береговая охрана США разрешила российскому танкеру достичь Кубы, сказал NYT американский чиновник, осведомленный о ситуации. Он пояснил, что регион патрулируют два военных катера, которые могли бы попытаться перехватить судно, но администрация Трампа не отдавала им приказа действовать.

Чиновник предполагал, что если не будет отдано иных распоряжений, Береговая охрана позволит танкеру добраться до Кубы уже во второй половине дня воскресенья, 29 марта.

Причины, по которым Белый дом решил не отдавать приказа заблокировать российский танкер, остаются неизвестны, говорится в публикации. Также пока нет информации о том, разрешат ли США дальнейшие поставки нефти на Кубу из России.

«Нынешнее решение позволяет избежать потенциально острой конфронтации с Россией у побережья Флориды», — указывает газета.

По мнению аналитиков, доставленная партия российской нефти обеспечит Кубу топливом еще как минимум на несколько недель до того, как его запасы кончатся. Также это снизит давление на кубинские власти, которые на фоне надвигающегося экономического коллапса сталкиваются с протестами, пишет NYT.

Трамп: «Кубе конец»

Сам Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолета в воскресенье вечером, заявил, что Вашингтон не против, если Куба получит нефть от третьих стран, поскольку «им необходимо выживать».

«Я им сказал, что если какая-либо страна хочет прямо сейчас отправить нефть на Кубу, у меня с этим нет проблем. Неважно, Россия это или нет», — сказал американский лидер.

В то же время он выразил уверенность, что поставка нефти третьими странами не станет для Кубы спасением.

«Это не возымеет никакого эффекта — Кубе конец. У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство. И получат ли они судно с нефтью или нет, это не будет иметь значения», — сделал вывод Трамп.

Он также предупредил, что Куба будет «следующей» для США «уже через короткое время», но не уточнил, о чем идет речь.

Топливный кризис на Кубе

Ситуация с топливом на Кубе обострилась после захвата американскими военными президента Венесуэлы — страны, которая была одним из ключевых поставщиков нефти на остров. В конце января Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу.

В феврале посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что Россия продолжит снабжать остров нефтью. В марте в дипведомстве заявили, что решительно осуждают «попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, запугивания и применения незаконных односторонних ограничительных мер».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва обсуждает с кубинскими властями возможные варианты оказания помощи в «сложной ситуации» с дефицитом топлива.