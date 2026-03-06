Всего за два первых месяца 2026 года американские военные оказались вовлечены в две крупные силовые операции. Сначала они похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а затем совместно с Израилем начали войну против Ирана — члена БРИКС, в результате которой был убит его верховный лидер аятолла Хаменеи. Станет ли Куба, государство-партнер БРИКС, следующей жертвой американской экспансии, может ли глава Госдепа Рубио договориться с Кастро и как отреагирует Москва на возможное американское вторжение на Остров свободы, RTVI рассказывает кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков.

Нынешнее положение на Кубе сложнее, чем в 90-е годы?

Ситуация по ряду параметров очень схожая, и многие обозреватели-аналитики называют нынешнее положение страны вторым изданием Особого периода 90-х годов. Современная ситуация на острове не хуже, чем в 90-е годы, но сравнима с тем, что тогда происходило.

Но тут следует отметить, что кубинское общество давно привыкло к тем проблемам, которые оно сейчас испытывает. Это и веерные отключения электричества, и дефицит продовольствия, и прочие бытовые трудности. Однако ничего экстраординарного для повседневной жизни кубинцев не происходит, потому что они научились жить в этом режиме за многие десятилетия.

Неслучайно мы сейчас не наблюдаем никаких серьезных протестов вроде тех, что происходили в 2021 году. Возникает ощущение, что кубинское общество, как и венесуэльское, находится в апатии и депрессии. Народ молчит, пытаясь как-то выжить, поэтому вряд ли на этом фоне могут вспыхнуть какие-то волнения.

Хотя при этом нельзя сказать, что Куба сейчас находится в полной изоляции. Есть много стран, готовых прийти ей на помощь, но этому мешают экономические и геополитические ограничители — прежде всего пресловутая энергетическая блокада. Например, в Особый период, когда прекратилась советская помощь Кубе, остров выживал во многом благодаря Китаю.

Сейчас Куба возлагает большие надежды на БРИКС. Неслучайно среди латиноамериканских стран она была одной из первых включившихся в формат «БРИКС плюс», а с января 2025 года получила статус государства-партнера БРИКС.

Устойчива ли нынешняя власть и возможен ли на Кубе венесуэльский или иранский сценарий

Куба уже пережила период борьбы старого и нового поколения, когда президентом страны был избран Мигель Диас-Канель, представляющий новую политическую генерацию в кубинском руководстве. В силу естественных причин старые управленческие кадры — более идеологизированные и бескомпромиссные — постепенно уходят.

В нулевые и десятые годы в элите существовал поколенческий конфликт, но сейчас его уже нет. Наоборот, фактор внешней угрозы способен консолидировать структуру политической власти. Если общество находится в апатии, то слаженность функционирования властных структур в условиях прямой и открытой угрозы будет только усиливаться, а политическая система — еще больше укрепляться.

Повторение венесуэльского сценария на Кубе вряд ли возможно.

Похищение Мадуро американцами было подготовлено изнутри и стало результатом конфронтации между политическими кланами Венесуэлы. Если говорить о повторении нынешней ситуации с Ираном, то вряд ли Соединенные Штаты пойдут на прямые риски, связанные с потенциальной угрозой жизни своих сограждан.

Остров находится слишком близко от США — Кубу и Флориду разделяет менее 200 километров. Поэтому любая вооруженная конфронтация будет угрожать жизням миллионов американцев. Вне всяких сомнений Куба в случае прямой агрессии со стороны США даст симметричный ответ — например, нанесет удар по Флориде.

Тем более что именно там — в Майами и его окрестностях — сосредоточена значительная часть кубинской эмигрантской оппозиции. Нельзя забывать, что в идеологическом плане нынешнее кубинское руководство заряжено не меньше, чем иранские власти.

Как еще могут США повредить Кубе

Один из возможных вариантов, на который сейчас американцы делают ставку — настроить частный бизнес (на Кубе он все-таки существует) против нынешних кубинских властей. Я напомню, что частные структуры в виде мелких и средних предприятий дают примерно 14% ВВП страны и обеспечивают занятость 15% ее населения. По всей видимости, Соединенные Штаты сейчас стремятся именно этот сектор экономики раскачать обещаниями будущих инвестиций.

Например, недавно США на фоне ими же введенной энергетической блокады разрешили частным предприятиям Кубы самостоятельно, в обход государственных структур, импортировать топливо. То есть частникам можно это делать, а государству — нет. Конечно, речь идет о совсем мизерных объемах энергоресурсов, но всё равно это очень примечательный факт. Подобными послаблениями американцы дают понять кубинскому частному сектору, что в случае его политической активизации можно будет получить какие-то дополнительные экономические бонусы.

Что касается вероятности, что США спровоцируют раскол элит и инициируют внутренний переворот, то они наверняка уже активно ведут поиск возможных предателей.

Но кубинская политическая система намного прочнее венесуэльской, поэтому вряд ли даст такой же сбой.

Если говорить про возможные переговоры представителей нынешней американской администрации с кем-то из кубинских лидеров, на что недавно намекал Трамп, то это может быть как сознательным вбросом, так и правдой. На определенном уровне я совсем не исключаю вероятность подобных контактов.

Например, в феврале этого года одно американское издание опубликовало заметку о тайных переговорах госсекретаря США Марко Рубио с Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком Рауля Кастро. Однако этот человек никогда не был самостоятельной политической фигурой, и если он и ведет эти переговоры, то только с подачи самого Рауля Кастро. Но не зря на Кубе говорят, что Фидель Кастро был душой революции, а Рауль Кастро — ее разумом. Если кубинцы и согласились на подобные переговоры, то будут их вести только на равных, не соглашаясь на какие-либо унизительные уступки.

Сможет ли Куба противостоять американскому вторжению

Подлинное состояние Революционных вооруженных сил Кубы — это во многом черный ящик. Открытой информации об этом очень мало, но по официальным данным, численность кубинской армии составляет 50 тысяч человек. По меркам региона это армия средней мощности, сопоставимая с вооруженными силами Доминиканской республики.

Но у Кубы есть внушительный козырь — миллион хорошо подготовленных резервистов при общей численности населения 11 миллионов человек.

По этому показателю — соотношению резервистов к населению страны — Куба считается одним из мировых лидеров. Поэтому в случае прямого вторжения Соединенных Штатов кадровая кубинская армия поначалу может потерпеть поражение, но потом на острове вспыхнет такая ожесточенная партизанская война, которая просто перечеркнет все первоначальные успехи американцев.

Что скажут Россия с Китаем и есть ли на Кубе проамериканская оппозиция

Очень сложно предугадать реакцию обеих стран на возможную американскую агрессию против Кубы, особенно если учесть, что сейчас происходит вокруг Ирана. Сегодня Россия и Китай проводят очень осторожную внешнюю политику. Поэтому если со стороны нашей страны и будет оказана какая-нибудь поддержка Кубе, то очень косвенная.

Но тут следует понимать, что подобная гипотетическая эскалация во многом станет проверкой на жизнеспособность БРИКС. Куба видит в БРИКС своего партнера, и если БРИКС не удастся выработать каких-то коллективных решений в случае нападения на Кубу, то организация может понести еще бо́льшие имиджевые потери, чем в ситуации с Ираном.

Проамериканская оппозиция на острове если и есть, то крайне малочисленная и непопулярная. Лидер Патриотического союза Кубы Хосе Даниэль Феррер в декабре 2025 года был вынужден тоже уехать в Майами. Теперь на острове не осталось более или менее влиятельных оппозиционеров, которые бы пользовались относительно широкой поддержкой в обществе.

Патриотический союз Кубы (исп. Unión Patriótica de Cuba, сокр. UNPACU) — одна из крупнейших и наиболее активных диссидентских организаций на Кубе, основанная 24 августа 2011 года правозащитником Хосе Даниэлем Феррером. Позиционирует себя как гражданская организация, выступающая за мирную борьбу против нарушений гражданских прав и свобод на Кубе.

Насколько эффективной может быть стратегия США по удушению Кубы

Когда президент Трамп публично хвастается, что «Куба падет сама по себе», то нужно различать политическую риторику и реальную экономическую практику. Американский режим блокады острова существует уже на протяжении многих десятилетий, а того факта, что Соединенные Штаты входят в пятерку торговых партнеров Кубы, никто не замечает.

Надо понимать, что в США есть влиятельные силы, заинтересованные в сотрудничестве с Кубой даже в ее нынешнем виде.

Поэтому, чего бы ни желал Трамп, сценария абсолютной блокады Кубы в полном объеме у него реализовать не получится.

Что касается возможных перспектив дальнейшего развития событий, то при нынешних вводных в ближайшее время Куба должна выстоять. Эмигрантская оппозиция в Майами, которая ждет ее падения до конца 2026 года, забывает о том, какой мощный потенциал выживания выработан у кубинцев за десятилетия существования в экстремальных условиях. Поэтому я очень надеюсь, что никакой катастрофы с Кубой все-таки не произойдет.

