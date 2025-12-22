Весь мир ждет, чем закончится затянувшееся противостояние между США и Венесуэлой. Станет ли этот конфликт военным, вмешаются ли в него Россия и Китай, что мешает венесуэльской оппозиции взять власть и чем опасна для США очередная интервенция, RTVI рассказывает кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Татьяна Русакова.

Почему Трамп хочет сместить Мадуро именно сейчас

На самом деле всё логично. Когда в 2019 году случился кейс Гуайдо, большая венесуэльская диаспора в Майами многого ждала от Трампа. Но тот в свой первый президентский срок был слишком занят внутренними проблемами США, и Латинская Америка оказалась вне фокуса его внимания.

Ситуация с Гуайдо, как известно, закончилась ничем, и теперь Трамп стремится закрыть тот давний гештальт. Тем более что с самого начала своего второго президентского срока он особое внимание уделяет внешней политике, и теперь Латинская Америка попала в фокус его внимания.

Грубо говоря, сейчас он наверстывает то, что у него не получилось раньше. Все его заявления о решении проблем безопасности и борьбе с наркотрафиком — это чистый популизм. Проблема наркомании в том виде, в котором ее пытается победить нынешняя американская администрация, нерешаема в принципе. Для борьбы с ней нужно не бомбить какие-то лодки в нейтральных водах, а снижать внутреннее потребление наркотиков.

Решение такой серьезной и многоплановой проблемы нужно начинать с себя, а не с соседей.

Но если так подходить к этому вопросу, то это очень сложно и долго. Если пытаться решать эту проблему системно и работать вдолгую, то перед избирателями сложно будет отчитаться. А здесь объявили, что какая-то лодка перевозит наркотики, побомбили ее — и все сразу видят очень эффектную картинку, хотя на самом деле наркотрафик от этого не сократится.

Поэтому нынешняя эскалация, во-первых, является таким своеобразным отчетом перед американскими избирателями. Во-вторых, это способ психологического давления на правительство Венесуэлы. Все ждут, когда же начнется — и ничего не случается. А ничего не происходит, потому что все очень хотят, чтобы Николас Мадуро сам по доброй воле оставил свой пост, после чего начнется транзит власти с проведением новых выборов.

Мадуро против самодура — пройдена ли точка невозврата

Судя по косвенным признакам, какой-то переговорный процесс между Вашингтоном и Каракасом сейчас действительно идет. И здесь уже речь не о патриотизме и желании остаться со своей страной. На самом деле весь вопрос состоит в том, насколько стороны договорятся между собой и устроят ли Мадуро те гарантии, которые ему предложат Соединенные Штаты.

Поэтому сейчас складывается противоречивая картина. С одной стороны, на Венесуэлу усиливается давление, а военно-морская группировка США возле ее берегов постоянно наращивается. С другой стороны, за кулисами постоянно идут напряженные переговоры.

Что касается точки невозврата, то действия Трампа невозможно прогнозировать в принципе. Если он и решится на какие-то реальные шаги, то скорее всего, всё ограничится воздушными ударами по нефтяной инфраструктуре, на что Венесуэла вряд ли сможет чем ответить.

Если говорить о крупномасштабной наземной операции, то я не очень верю в ее вероятность. Конечно, в Венесуэле работают кубинцы, и можно сделать ставку на партизанскую войну, в чем латиноамериканцы всегда были сильны. Но если даже она и вспыхнет, то не во всей стране сразу, а лишь отдельными очагами.

Поддержит ли народ Венесуэлы режим Мадуро

Венесуэльское общество уже очень долгое время находится в состояние серьезного раскола. Но здесь очень сложно сказать что-то определенное. В таких странах, как Венесуэла, Куба или Никарагуа, ориентироваться на опросы общественного мнения весьма затруднительно, потому что очень сложно раздобыть какие-то достоверные данные.

Точно можно сформулировать два тезиса. Во-первых, у Мадуро действительно очень слабая поддержка населения. Судя по косвенным источникам, его реальные рейтинги очень низкие. Во-вторых, в Венесуэле, как и во всей Латинской Америке, очень сильны антиамериканские настроения.

Поэтому любые проамериканские силы, которые могут прийти на смену режиму Мадуро, будут восприниматься большинством населения как угроза.

Это означает, что дальнейшее развитие событий очень сложно прогнозировать. Оно зависит от глубины реальной поляризации общества, а также от действий венесуэльской оппозиции. Ее сейчас представляет лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо — фигура слабая, противоречивая и совсем не способствующая консолидации противников Мадуро.

Проблемы лидеров венесуэльской оппозиции

Любые лидеры оппозиции бывают двух видов — компромиссные, которые выглядят бледно, но способны объединить вокруг себя разные силы, и харизматичные, за которыми толпы готовы идти на баррикады. Таким, например, был покойный президент Уго Чавес.

Но Мария Корина Мачадо не относится ни к одному из этих типов оппозиционных лидеров. Своей откровенно проамериканской риторикой она еще сильнее раскалывает и без того измученное венесуэльское общество. В ноябре она публично обратилась к Трампу, призвав его к усилению давления и эскалации в отношении Мадуро. Если раньше Мачадо маскировала эту позицию, то теперь совсем перестала стесняться того, что делает ставку на внешнее вмешательство.

То есть эта такая фигура, которая для противников нынешних властей Венесуэлы в значительной мере играет негативную роль. К тому же решением суда ей в принципе запрещено заниматься любой политической деятельностью.

В этом ее важное отличие от своего предшественника Хуана Гуайдо. Во-первых, он был действующим политиком и легитимным спикером парламента. Во-вторых, Гуайдо устраивал внешние силы, его задачей было перетянуть на свою сторону несогласную часть венесуэльского общества.

Но в 2019 году сделанная на него ставка не сработала. Гуайдо провалился, потому что оказался слабым политиком. Все-таки в латиноамериканской политике очень большую роль играет харизма, а у него ее не было.

Несомненная харизма среди видных венесуэльских оппозиционеров была у мэра престижного муниципалитета Чакао Леопольдо Лопеса, которого во время протестов 2014 года обвинили в организации поджогов и заговоре. Его посадили в тюрьму, из которой потом по состоянию здоровья перевели под домашний арест, после чего политическая карьера Лопеса фактически завершилась.

Поэтому фигура Марии Карины Мачадо не идет на пользу венесуэльскому обществу. Она его не сплотит, а, наоборот, еще сильнее расколет.

Операция США против Венесуэлы — косвенный удар по Китаю?

Насколько мне известно, Китай действительно является основным получателем венесуэльской нефти. Я сама этим вопросом не занимаюсь, и могу лишь сослаться на мнения своих коллег, которые изучают инвестиции Китая в Латинскую Америку. Они прямо говорят, что США сейчас действительно стремятся выдавить китайский капитал из Венесуэлы.

При этом надо понимать, что Китай огромные средства вложил не только в Венесуэлу, но и в соседние страны региона — Никарагуа, Панаму, Эквадор. Поэтому моим коллегам очевидно, что нынешняя эскалация США в отношении Венесуэлы направлена в том числе и на ослабление Китая. Пример Мексики тому наглядное подтверждение. Оказывая грубое давление на своего южного соседа, Соединенные Штаты не скрывают, что хотят уменьшить в Мексике китайское влияние.

Возможная реакция России и Китая

У России есть много международных соглашений с Венесуэлой, в том числе подписанный в мае 2025 года договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Поэтому наша страна молчать не будет и окажет Венесуэле всестороннюю дипломатическую поддержку на международном уровне.

Чего-то большего ожидать от России не следует — и не потому, что она не захочет, а потому что у нее нет возможностей для оказания какой-либо более существенной помощи. Венесуэла находится слишком далеко от России, у которой очень много других проблем под боком.

Как будет реагировать Китай в случае военного вторжения США в Венесуэлу, мне сказать сложно, поскольку я не специалист по этой стране. Как и Россия, он находится на очень большом расстоянии от венесуэльских берегов, поэтому оказание какой-либо китайской помощи режиму Мадуро тоже может быть осложнено логистическими трудностями.

Но я думаю, что какая-то жесткая реакция Китая в любом случае последует. На волне прихода к власти в Латинской Америке левоориентированных правительств на рубеже 1990-2000 годов Китай вложил в этот регион мира слишком много средств, чтобы позволить просто так себя оттуда выкинуть.

Возможная реакция соседей Венесуэлы

Также трудно прогнозировать, как в случае военной интервенции США в Венесуэлу будет вести себя Бразилия. С одной стороны, нынешний бразильский президент Лула да Силва хоть и тоже левый, но в свое время сильно отмежевался от Николаса Мадуро. С другой стороны, Бразилия тоже не станет отмалчиваться, потому что она мыслит себя региональной державой, своеобразным третейским судьей всей Латинской Америки.

Возглавит ли Лула да Силва единый фронт против возобновления экспансионистской политики США в регионе, предсказать тяжело. Сейчас у него в собственной стране большие внутренние проблемы, а менее чем через год, в октябре 2026 года, пройдут новые президентские выборы.

Мексика в меру своих возможностей сегодня поддерживает Венесуэлу, потому что понимает, что вместе с Колумбией может оказаться следующей. Трамп неоднократно обвинял мексиканские власти в том, что они не решают проблему с наркотрафиком и грозился послать в эту страну американские войска для борьбы с наркокартелями.

Поэтому реакция стран Латинской Америки, особенно тех из них, где у власти находятся левоориентированные правительства, на возможную интервенцию США в Венесуэлу вряд ли будет благоприятной. Но поскольку у всех у них хватает своих внутренних проблем, то, на мой взгляд, всё закончится обличительной риторикой в адрес США и словами поддержки для народа Венесуэлы.

Последствия возможной интервенции

Если нынешний американский президент все-таки решится на военное вторжение в Венесуэлу, то это нанесет серьезный урон и репутации Трампа как миролюбивого политика, и репутации Соединенных Штатов в целом. После такого урока все латиноамериканские государства десять раз подумают, прежде чем снова связываться с Вашингтоном.

Дело в том, что все страны Латинской Америки обладает одной важной чертой. Несмотря на высокий уровень преступности и внутреннего насилия, в политическом плане это очень мирные страны.

И хотя в прошлом между ними случались ожесточенные военные конфликты, то теперь они привыкли все сложные вопросы между собой решать путем обсуждений и переговоров, а не применением грубой военной силы. Все понимают, что это слишком сложный регион с множеством нерешенных и замороженных проблем, которые в случае чего в любой момент могут рвануть.

В странах Латинской Америки хорошо помнят, сколько раз в прошлом Соединенные Штаты грубо вмешивались в их внутренние дела, и к чему это в итоге приводило.

Если США снова вернутся к дипломатии канонерок в этом регионе, то такой подход вряд ли прибавит им симпатий среди соседей к югу от своих границ. В краткосрочной перспективе подобные интервенции, может быть, и решат какие-то сиюминутные проблемы, но в дальнейшем такая бесцеремонная политика чревата серьезными негативными последствиями.

