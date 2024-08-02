Госдеп США не признал результаты президентских выборов в Венесуэле, согласно которым победил действующий глава государства Николас Мадуро, и заявил о победе кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с RTVI напомнила, что на предыдущих венесуэльских выборах Вашингтон подобным образом поддержал оппозиционера Хуана Гуайдо.

«Как?! А Гуайдо? Он уже, с точки зрения США, не президент? Мы не успели отследить, когда он “сложил полномочия”», — сказала Захарова.

После выборов президента в Венесуэле в 2018 году США также не признали победу Николаса Мадуро, который тогда был переизбран на второй срок. Его соперника, оппозиционера Хуана Гуайдо в Вашингтоне считали исполняющим обязанности главы государства.

В заявлении от 1 августа Госдеп США заявил, что признает победителем президентских выборов в Венесуэле оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, и поздравил его с «успешной [избирательной] кампанией».

«К сожалению, обработка этих голосов и объявление результатов Национальным избирательным советом (CNE), контролируемым Мадуро, прошли с серьезными нарушениями, в результате чего были объявлены результаты, которые не отражают волю венесуэльского народа», — говорится в заявлении.

Госдеп указал, что CNE объявил Мадуро победителем, несмотря на «неоднократные призывы» жителей республики и международного сообщества к прозрачности процедуры. В частности, по-прежнему не опубликованы официальные результаты голосования на уровне избирательных участков.

Как утверждает Госдеп, в 80% бюллетеней, опубликованных венесуэльской оппозицией, указано, что Гонсалес «получил больше всего голосов на этих выборах с непреодолимым отрывом». На его победу также указывают «опросы избирателей в день выборов и оперативные подсчеты», добавляет американское ведомство.

«Учитывая подавляющее число доказательств, для Соединенных Штатов и, что самое главное, для венесуэльского народа очевидно, что Эдмундо Гонсалес Уррутия получил наибольшее количество голосов на президентских выборах в Венесуэле 28 июля», — подчеркнул Госдеп.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. По данным Национального избирательного совета, после подсчета 80% голосов действующий президент Николас Мадуро набрал 51,2% голосов, а его основной конкурент — Эдмундо Гонсалес Уррутиа оппозиционного политического альянса «Единая платформа» — получил 44,2%. После объявления результатов выборов в Венесуэле начались массовые протесты.

Президент России Владимир Путин после объявления предварительных результатов выборов в Венесуэле поздравил Мадуро с победой. Российский лидер выразил уверенность, что переизбрание отвечает интересам двух стран, а также «идет в русле построения более справедливого и демократического миропорядка».

Несколько стран Латинской Америки призвали к пересмотру результатов выборов в Венесуэле. Каракас в ответ на это отозвал своих дипломатов из семи стран — Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили — и обвинил эти государства во вмешательстве в выборы. В то же время Панама приостановила дипломатические отношения с Венесуэлой, а сама республика разорвала дипотношения с Перу.

Глава Национальной ассамблеи Хорхе Родригес говорил, что огласить окончательные результаты выборов по итогам подсчета 100% голосов не позволяет «жесткая» атака хакеров. Позднее Мадуро пообещал обнародовать все итоги голосования в ближайшие выходные, указывает Al Jazeera.