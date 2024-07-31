Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Перу после того, как Лима не признала итоги президентских выборов в соседней стране и победу действующего президента Николаса Мадуро. Об разрыве отношений заявил в соцсети Х министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

«Мы вынуждены принять это решение после безрассудных заявлений министра иностранных дел Перу, игнорирующих волю венесуэльского народа и нашу Конституцию», — говорится в сообщении.

Выборы в Венесуэле прошли 28 июля. По их итогам Национальный избирательный совет страны объявил, что действующий президент Николас Мадуро набрал 51,2%, а его оппонент Эдмундо Гонсалес Уррутиа из оппозиционной «Демократической унитарной платформы» — 44,2%.

Министр иностранных дел Перу Хавьер Гонсалес Олаэчеа заявил, что правительство страны признаёт Уррутиа избранным президентом Венесуэлы. По словам министра, «эту позицию разделяют многие страны, правительства и международные организации».

Олаэчеа выразил мнение, что Мадуро победил в результате мошенничества на выборах и «хочет увековечить свою власть посредством диктатуры».

Правительство Перу предписало венесуэльским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Отвечая на вопрос о разрыве отношений с Венесуэлой, глава МИД Перу заявил, что это «не наше желание, но мы не можем этого исключать». После выборов Перу также отозвало своего посла в Венесуэле для консультаций.

Сомнения в прозрачности результатов выборов в Венесуэле выразили власти и других латиноамериканских стран ― Аргентины, Гватемалы, Коста-Рики, Уругвая, Сальвадора, Эквадора, Чили.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино объявил, что дипломатические отношения с Венесуэлой приостанавливаются до тех пор, как не будет проведена полная проверка результатов голосования. Власти Венесуэлы в свою очередь отозвали своих дипломатов из Аргентины, Перу, Панамы, Чили, Коста-Рики, Уругвая и Доминиканы.

Китай, Куба, Иран и Россия не выразили сомнений в победе Мадуро. После выборов в столице Венесуэлы Каракасе и других городах республики начались протесты.