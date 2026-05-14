200 лет назад, 14 мая 1826 года, между Норвегией и Россией была установлена государственная граница. Об этом историческом факте напомнил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере в программной статье для газеты Aftenposten, обратил внимание RTVI. Как признает политик, сейчас Осло «проявляет повышенную бдительность» в отношении Москвы, однако в случае политических перемен норвежцы «должны быть готовы обсудить новые формы взаимодействия».

«В этом году исполняется 200 лет со дня установления государственной границы между Норвегией и Россией. 14 мая 1826 года в Санкт-Петербурге была подписана отдельная пограничная конвенция. Это было поворотное событие в нашей общей истории. Граница является одной из старейших в России и одной из самых молодых в Норвегии», — пишет Йонас Гар Стере в статье «Россия изменилась. Изменился и наш регион».

Летом 1825 года два офицера — полковник Сперк с норвежской стороны и подполковник Галямин с российской — составили карту границы. Она стала компромиссом между требованиями Норвегии и России и легла в основу пограничной конвенции. Конвенция о норвежско-российской границе была подписана в Санкт-Петербурге 14 мая 1826 года королём Швеции и Норвегии Карлом XIV Юханом и российским императором Николаем I. Летом того же года была проведена пограничная съёмка и разметка границы.

Норвежский премьер напоминает, что в 2010 году две страны заключили Договор о разграничении морских пространств на севере.

«Я принимал участие в переговорах в качестве министра иностранных дел. Это стало важной вехой, гарантирующей, что граница в Баренцевом море является четкой и бесспорной. Соглашение было заключено в период усиления сотрудничества, оптимизма и доверия. У нас было широкое сотрудничество между людьми, побратимские связи между городами, обмен научными исследованиями и контакты с правительством. Это было другое время», — признает Стере.

«Мы начали переговоры об этой линии разграничения в Баренцевом море в 1970 году. Это заняло у нас 40 лет. К слову, документ был подписан министрами иностранных дел Стёре и Лавровым. На мой взгляд, это жизнеспособное, прочное двустороннее соглашение, основанное на четырех десятилетиях переговоров. Это честный и справедливый компромисс. Спустя столько лет мы решили разделить так называемую «спорную территорию» площадью 175 000 квадратных километров поровну. Я думаю, история учит нас тому, что компромиссы сильнее, нежели обратное», — рассказывал в интервью RTVI предыдущий посол Норвегии в России Роберт Квиле.

Как пишет Стере, после событий 2014 года в Крыму и на Донбассе, а затем начала полномасштабного военного конфликта на Украине в феврале 2022-го отношения между Норвегией и Россией «коренным образом изменились».

«Линия сотрудничества, которая лежала в основе норвежской политики с 1990-х годов, была разорвана. <…> В условиях этой новой реальности мы скорректировали нашу политику в отношении России. Регулярные политические контакты были приостановлены, совместно с нашими европейскими партнерами были введены санкции, а также ограничения в отношении российских судов и граждан. Это имеет последствия для общества и бизнеса на Севере и показывает, что ***** [военный конфликт] затрагивает и нас», — признает глава норвежского правительства.

По словам Стере, в Осло проявляют «повышенную бдительность» в отношении России, которую воспринимают как «долгосрочную угрозу» своей безопасности. При этом норвежская сторона стремится «снизить риск конфликтов и недопонимания на Севере».

«Мы сохраняем открытыми определенные зоны контактов в тех областях, которые защищают наши интересы. Это касается пограничного контроля, морской безопасности, ограниченных дипломатических и военных контактов, а также устойчивого управления рыболовством. Норвегия продолжает оказывать поддержку российскому гражданскому обществу и правозащитникам как в России, так и за ее пределами», — говорится в статье.

Также в Осло понимают, что норвежцев и россиян «объединяет географическое положение».

«Мы не можем повернуть время вспять или перестроить наши отношения с Россией. Но если российские власти изменят свою политику и выберут новый курс, мы должны быть готовы обсудить новые формы взаимодействия», — заключил Йонас Гар Стере.

Ранее посол Норвегии в России Хейди Олуфсен подтверждала в интервью RTVI, что погранслужбы двух стран продолжают выполнять план взаимодействия, заключенный в декабре 2024 года. Он предусматривает мероприятия с участием береговых охран. Сохраняются каналы связи по линии полицейских и военных.

Также у норвежцев нет планов закрывать единственный сухопутный КПП «Стурскуг» на границе с Россией.

Как сообщили накануне «Известиям» в штабе Вооруженных сил Норвегии, военные королевства собираются инициировать с российской стороной переговоры, посвященные вопросам безопасности и стабильности в Арктике. Речь идет о встречах на оперативном и стратегическом уровнях. Среди практических вопросов — гарантии безопасности для персонала, работающего на Крайнем Севере (в том числе на Шпицбергене).