Глава МВД России Владимир Колокольцев предложил допускать к работе в полиции людей, которые не являются ее сотрудниками. Это следует из проекта приказа, вынесенного на общественные обсуждения на портале правовых актов.

Согласно документу, привлекать к полицейской работе смогут не всех, а только сотрудников других структур органов внутренних дел — тех, кто не служит непосредственно в полиции. Решение по каждому кандидату примут руководители подразделений МВД или организаций с аналогичными функциями.

В документе о привлечении сотрудника руководитель должен будет указать, на каком основании принял такое решение, на какой срок привлекается человек и какие конкретные задачи на него возложены. При этом «временному полицейскому» должны выдать форму «или ее вариант» с учетом характера задач и погодных условий.

«Сотрудники в рамках профессиональной служебной и физической подготовки дополнительно изучают нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность полиции», — говорится в проекте приказа.

Эта подготовка подразумевает среди прочего «формирование умений и навыков» по применению мер принуждения, в том числе физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия, указано в одном из пунктов документа.

Для допуска к полицейской работе сотрудники должны будут пройти проверку своих знаний, умений и навыков.

«Не прошедшие проверку сотрудники, а также не обеспеченные формой одежды, <…> к выполнению обязанностей, возложенных на полицию, не допускаются», — гласят предлагаемые правила.

Этап общественных обсуждений инициативы продлится до 12 марта.

Масштабный некомплект личного состава

Неделей ранее, 19 февраля, Колокольцев заявил в Госдуме об острой нехватке кадров в МВД. Он привел данные, что в 2025 году из структур ведомства уволились 80 тыс. человек — это на 7% больше предыдущего показателя. При этом поступило на службу почти на 40% меньше, чем ушло с нее, подчеркнул он.

«Личный состав работает на пределе возможностей, я бы сказал, за гранью возможностей. <…> Проблема комплектования органов внутренних дел даже на фоне предыдущих лет приобрела сегодня более масштабный характер», — сказал глава МВД.

По его словам, число вакансий в структурах ведомства превышает 200 тысяч, при этом дефицит сотрудников испытывают прежде всего ключевые подразделения, работающие непосредственно с населением.

В частности, в патрульно-постовой службе некомплект 40%, в уголовном розыске — 30%, в следственных органах — 27%, среди участковых — более 25%.

Главной причиной сложившейся ситуации Колокольцев назвал низкие зарплаты и проблемы с обеспечением сотрудников жильем. В свою очередь, нехватка сотрудников повышает нагрузку на личный состав, что тоже мотивирует их уходить со службы, заключил министр.