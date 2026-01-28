В 2026 году дефицит кадров в полиции может достигнуть 50%, после чего «можно будет закрывать» Министерство внутренних дел России. Таким мнением поделился в разговоре с НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.

«Дефицит кадров доходит до 40%. Года три назад было 30%, через пару месяцев будет уже 50%, а потом МВД можно будет закрывать», — сказал он.

По словам Пашкина, первой причиной сложившегося положения дел стал низкий уровень заработной платы, так как максимальный средний уровень этого показателя достигает лишь 60 тысяч рублей.

Второй проблемой оттока сотрудников глава профсоюза полицейских назвал неуважительное отношение со стороны руководящего состава.

«Если начальник орет, унижает сотрудников, люди просто уходят. Если бы все начальники были людьми с большой буквы, дефицит был бы не 40%, а 20%», — отметил он.

По словам Пашкина, «нормальные начальники» могут удержать кадровый состав даже при низкой зарплате, однако «система выгоняет» таких руководителей, так как они не выполняют плановые показатели.

«За это нужно лишать премии сотрудников, а они этого не делают», — пояснил глава профсоюза.

Он также выразил уверенность в том, что в настоящий момент «система фактически уничтожает сама себя». Пашкин обратил внимание на то, что в настоящий момент существует множество предложений по возможному улучшению ситуации, однако «МВД это не нужно».

«Нужно навести порядок в самой системе. Сотрудники не могут защитить свои права в суде, они просто уходят, чтобы не тратить нервы», — заключил он.

Заявление Пашкина прозвучало на фоне выступления заместителя министра внутренних дел Игоря Зубова, который заявил в ходе пленарного заседания Госдумы о том, что в некоторых подразделениях полиции нехватка личного состава достигает 40%. В связи с этим он пообещал повышение заработной платы сотрудникам в ближайшее время, отметив, что размер увеличения, однако, будет не таким значительным, как хотелось бы.