Предложение богатейшего депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова отправлять уволившихся полицейских на СВО — это «совершеннейшая глупость», заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он добавил, что подобное высказывание стоит проверить на соответствие законодательству.

«Это глупость совершеннейшая. И, более того, она может получить юридическую оценку, потому что ни в коем случае нельзя запугивать людей тем, что их пошлют на специальную военную операцию. Мало того, что его предложение некорректно, еще надо посмотреть на соответствие его высказывания законодательству», — заявил парламентарий.

Он также напомнил, что любой гражданин, независимо от того, служит он в полиции или нет, самостоятельно принимает решение о том, чтобы пойти на СВО, и подчеркнул: «Сейчас мобилизации нет. Желающих идти на СВО берут по контракту».

Свое заявление Плотников сделал на пленарном заседании городской думы Перми, где с докладом выступал начальник городской полиции Вадим Стрижков.

Стрижков сообщил, что некомплект сотрудников МВД в городе достиг 33% — не хватает 1274 человек. По его словам, в 2025 году на службу приняли лишь 178 человек, а уволились 412. Острее всего дефицит ощущается в патрульно-постовой службе — 54%, конвойной — 59%, следствии — 43%, добавил начальник полиции.

В ответ на это Плотников предложил включать уволившихся полицейских, недовольных своей зарплатой, «первыми в списки на СВО при мобилизации» — с аргументом «там хорошо платят».

Сам депутат, по данным URA.RU, в 2021 году задекларировал доход в 221 млн рублей, указал в декларации два жилых дома, половину квартиры в Испании и два автомобиля — Rolls-Royce Ghost и ВАЗ 21 120. Его компания «Кабель Технологии Инновации», управляющая предприятием «Камский кабель», за 2024 год зафиксировала чистую прибыль в 1,5 млрд рублей.