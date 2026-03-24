Сотрудников полиции, которые увольняются со службы на фоне низких зарплат, нужно первыми включать «в списки на СВО по мобилизации». С таким призывом выступил в Пермской городской думе депутат, вице-президент федерации дзюдо России Владимир Плотников, передает URA.RU.

«Кто ребята увольняются из МВД, ну, они подготовленные. Зарплаты у них маленькие. Значит, мне кажется, надо их первыми в списки на СВО при мобилизации. Там хорошо платят», — цитирует депутата сайт.

Плотников высказал мнение, что «в это сложное время» полицейские не имеют права увольняться, поскольку давали присягу.

«Я понимаю, что зарплата маленькая. Но есть еще долг, долг перед нашей Родиной», — сказал он.

Как отмечает URA.RU, Плотников является одним из самых богатых депутатов города. В декабре портал упомянул его в десятке богатейших публичных бизнесменов и политиков Пермского края, представив как «почетного гражданина Перми, которого в политтусовке называют теневым мэром».

Высказывание Плотникова в гордуме стало реакцией на отчет начальника пермской полиции Владимира Стрижкова о работе за 2025 год. Среди прочего он назвал острый дефицит кадров, особенно в патрульно-постовой и конвойной службах, пишет пермское издание «Новый компаньон».

По данным Стрижкова, в рядах пермской полиции не хватает 1274 сотрудника — это треть состава (33%). В прошлом году на работу приняли лишь 178 человек, притом что уволились 412, сообщил он.

Как писал URA.RU, Плотников является совладельцем нескольких компаний, в том числе ООО «Кабель Технологии Инновации». Эта фирма управляет пермским предприятием «Камский кабель» и за 2024 год зафиксировала чистую прибыль в 1,5 млрд рублей.

В 2021 году Плотников в качестве депутата задекларировал доход в 221 млн рублей и указал, что владеет двумя жилыми домами, половиной квартиры в Испании, двумя автомобилями Rolls-Royce Ghost и ВАЗ 21 120, а также земельными участками. Сейчас, согласно законам, принятым президентом Владимиром Путиным, чиновники больше не обязаны декларировать свои доходы и имущество.