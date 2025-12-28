Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые отменяют ежегодную подачу деклараций о доходах и имуществе госслужащих, депутатов и сенаторов, а также необходимость публиковать их в интернете. Согласно поправкам, контроль над финансами чиновников и их семей будет непрерывным.

Новые нормы начнут действовать с 1 января 2026 года. После вступления закона в силу чиновники не обязаны ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе, за исключением отдельных случаев. Декларирование останется обязательным при:

поступлении на службу,

трудоустройстве в определенные организации,

назначении на государственные и муниципальные должности,

переходе на другую государственную должность,

включении в кадровый резерв.

Чиновники также будут обязаны отчитаться о доходах при совершении крупных имущественных сделок на сумму, которая превышает доход семьи за предыдущие три года.

Соавтор пакета законов, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин, ранее сообщил, что новые нормы расширяют список должностных лиц, обязанных декларировать доходы. Это работники отдельных госкорпораций, внебюджетных фондов, руководители государственных и муниципальных учреждений.

Прежние нормы об обязательном размещении деклараций в интернете и предоставлении их в СМИ утратили силу, добавил Булавин.

«В современных условиях, когда персональные данные стали инструментом давления и противоправной деятельности, такая мера необходима для защиты сотрудников правоохранительных органов, судей, военнослужащих и других должностных лиц», — пояснил сенатор.

«Лжестандарты, навязанные Западом»

Пакет поправок, отменяющий обязательную подачу деклараций для чиновников, был внесен в Госдуму 10 декабря и принят во втором и третьем чтениях спустя неделю — 18 декабря. «За» проголосовали 311 депутатов, против — 24.

Соавтор поправок, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, объяснял, что изменения направлены на «совершенствование антикоррупционной деятельности».

Прежнюю систему контроля он назвал «архаичной», пояснив, что благодаря цифровизации можно постоянно отслеживать финансовое положение чиновников и оперативно реагировать на коррупционные нарушения.

Депутат Госдумы Евгений Марченко на рассмотрении законопроекта в первом чтении заявил, что подача деклараций о доходах «в свое время была навязана нам Западом», однако с выходом России из Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в 2023 году «пришло время полностью закрыть» эту тему. Пискарев согласился, что нужно «уходить от этих лжестандартов» и «переходить на более высокий уровень противодействия коррупции».

Согласно принятому пакету законов, контроль над имуществом и доходами чиновников и их семей будет проходить в режиме реального времени через госсистему «Посейдон». По словам авторов поправок, благодаря этому сервису можно будет оперативно получать информацию от ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, Росимущества, Банка России и других ведомств.

Первый замглавы думской фракции «Справедливая Россия» Андрей Кузнецов при рассмотрении законопроектов задался вопросом, «кто проверит саму систему» и «где гарантия, что эта система не будет избирательно относиться» к коррупционным нарушениям. При публичном контроле над доходами чиновников «страховкой было внимание общественности к представлению декларации», отметил депутат.

Пискарев пояснил, что «Посейдон» не видит, какую должность занимает тот или иной чиновник, и реагирует на любые колебания, связанные с финансовым положением должностного лица. Он также отметил, что законы не запрещают чиновникам добровольно публиковать сведения о доходах и обнародовать их.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный в свою очередь спросил, почему «Посейдон» не выявил коррупцию в случае с бывшим главой Совета судей Виктором Момотовым, у которого изъяли в госсобственность имущество стоимостью более 9 млрд рублей, или экс-председателем Верховного суда Адыгеи Асланом Траховым. У его семьи изъяли активы на 13 млрд рублей и хотят обратить в доход РФ еще 5,4 млрд.

Пискарев ответил, что система «весьма эффективна, но нет предела совершенствованию». По его словам, в 2024 году в доход государства было взыскано 502 млрд рублей, в 2025-м ожидается взыскание около 1 трлн «незаконно нажитых средств».

Отвечая на сомнения депутатов по поводу отказа от публикации деклараций, Пискарев заявил, что «у всех 26 тысяч» привлеченных к ответственности по делам о коррупции «декларации идеальные». По словам депутата, с коррупцией нужно бороться «не декларациями, а конкретными грамотными действиями и правильными законами».