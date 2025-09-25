Судья Прикубанского районного суда Краснодара Рустем Трахов подал в отставку на фоне масштабной конфискации активов у него и его отца, экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. Решение о добровольном сложении полномочий стало следствием решения суда, который обратил в доход государства собственность семьи Траховых на сумму свыше 13 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Волжский городской суд 16 сентября удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в пользу государства многомиллиардные активы, принадлежавшие Аслану Трахову и его родственникам, включая сына-судью.

В перечень вошли:

100% долей в ООО «ТК «Монорама Адыгея»» и ООО «Лаки», выступавших держателями имущества на 5,5 млрд рублей;

118 земельных участков (26 га) стоимостью 3,7 млрд руб.;

71 объект коммерческой недвижимости (~13 тыс. кв. м) на 3 млрд рублей;

11 жилых объектов (2,1 тыс. кв. м) стоимостью 1,1 млрд руб.;

14 объектов незавершенного строительства (3,8 тыс. кв. м) на 74 млн рублей.

Важнейшим аспектом, который ускорил судебный процесс об изъятии в доход государства имущества Траховых, стала их собственная позиция. Они не стали оспаривать исковые требования, что расценивается как фактическое признание вины в коррупционном правонарушении. Судьи публично признали, что использовали свое служебное положение в «личных целях» для приобретения указанных активов, и согласились с их изъятием.

Вслед за этим 26 сентября квалификационная коллегия судей Краснодарского края рассмотрит заявление Рустема Трахова об уходе в отставку с 1 октября 2025 года по собственному желанию.

Рустем Трахов получил высшее образование в Кубанском государственном университете, который окончил в 2007 году. Спустя два года он успешно защитил диссертацию, получив учёную степень кандидата юридических наук; тема его научной работы была посвящена обоснованности решений суда первой инстанции в российском уголовном процессе.

Его профессиональная карьера в судебной системе началась с должности помощника судьи в Краснодарском краевом суде. В 2013 году указом президента России он был назначен судьей Ленинского районного суда Краснодара, а в 2015 году занял в том же суде пост заместителя председателя. В 2018 году Трахов возглавил Прикубанский районный суд Краснодара, однако впоследствии перешел на должность рядового судьи в этом же суде.