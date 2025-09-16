Волжский городской суд в Волгоградской области вынес решение о конфискации в пользу государства активов экс-председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова и членов его семьи. Общая стоимость изъятого имущества превышает 13 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Такое решение было принято в рамках удовлетворения иска Генпрокуратуры России о конфискации имущества, приобретенного на средства неустановленного происхождения, что свидетельствует о коррупционной составляющей. Суд постановил привести принятое решение к немедленному исполнению. При этом все ответчики полностью признали претензии по иску.

Изначально иск был подан в Октябрьский районный суд Краснодара. Однако Генпрокуратура ходатайствовала о его передаче в другой регион — в Волгоград. Четвертый кассационный суд удовлетворил это ходатайство, сославшись на данные о возможном влиянии семьи Траховых на судебные органы Краснодарского края и Адыгеи, что могло бы помешать объективному рассмотрению дела.

В итоге в государственную собственность перешли 214 объектов общей стоимостью свыше 13 млрд рублей, в том числе:

100% долей в уставном капитале компаний ООО «ТК «Монорама Адыгея»» и ООО «Лаки», на которые было оформлено имущество на 5,5 млрд рублей.

118 земельных участков общей площадью 26 га стоимостью 3,7 млрд рублей.

71 коммерческое здание и помещение площадью около 13 тыс. кв. м на 3 млрд рублей.

11 жилых зданий и помещений площадью 2,1 тыс. кв. м стоимостью 1,1 млрд рублей.

14 объектов незавершенного строительства площадью 3,8 тыс. кв. м на 74 млн рублей.

Главным ответчиком выступил сам Аслан Трахов, возглавлявший Верховный суд Адыгеи с 1998 по 2019 год, а ныне являющийся судьей в отставке.

Как установила прокуратура, занимая высокий пост, Трахов регистрировал многочисленные активы — землю, дома в Адыгее и Краснодаре — на своих близких родственников:

На тестя (отца своей супруги, Светланы Траховой).

На свою супругу, Светлану Трахову, которая, несмотря на скромную должность управделами в университете, с 2002 по 2019 год приобрела 25 объектов недвижимости примерно на 80 млн руб. по кадастровой стоимости.

На своего сына, Рустема Трахова, который ранее руководил Прикубанским районным судом Краснодара, а затем стал судьей в нем.

На свою дочь, Сусану Коблеву (Трахову), которая приобрела 68 объектов (квартиры, дома, участки) кадастровой стоимостью свыше 520 млн руб.

После отставки Аслана Трахова в 2019 году номинальные владельцы активов, по данным надзорного ведомства, начали возвращать имущество обратно в семью экс-судьи.

В ходе судебного процесса Аслан Трахов и его сын Рустем, действующий судья, публично признали, что использовали свое служебное положение в «личных целях» для приобретения указанной недвижимости и компаний. Их представитель подтвердил, что все конфискованные активы фактически принадлежали судьям, а приобретались и оформлялись через доверенных и подконтрольных лиц.