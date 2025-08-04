Генпрокуратура России инициировала судебный процесс об изъятии активов экс-главы Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова и его родственников. Согласно исковому заявлению, имущество на сумму свыше 2 млрд рублей было приобретено за счет средств, полученных преступным путем, пишет «Коммерсант» со ссылкой на судебные документы.

По делу в роли ответчиков проходят Аслан Трахов, его сын — судья Прикубанского районного суда Краснодара Рустем Трахов, а также другие члены семьи и третьи лица.

По данным Генпрокуратуры, с 2006 по 2018 год Аслан Трахов зарегистрировал 24 объекта недвижимости — земельные участки и дома в Адыгее и Краснодаре общей кадастровой стоимостью свыше 27 млн рублей — на имя отца своей жены, Светланы Траховой, Чесебия Чуяко 1936 года рождения. При жизни Чуяко было продано 4 объекта, а после его смерти в 2021 году 18 перешли по наследству его дочери, и 2 — сыну.

Светлана Трахова работала управляющей делами Адыгейского государственного университета и вышла на пенсию в 2019 году. Несмотря на невысокую официальную должность, за период с 2002 по 2019 год она приобрела 25 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью около 80 млн рублей. В их числе — дом с участком в Краснодаре и несколько объектов в Сочи. После выхода на пенсию Трахова продала 15 из них на сумму 40 млн рублей по кадастровой оценке.

Дочь судьи Сусана Коблева (Трахова), не имевшая официальных доходов до 2019 года, в период с 2002 по 2019 год приобрела 68 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью свыше 520 млн рублей. Среди них — квартиры, дома и земельные участки в Майкопе, Краснодаре и Новороссийске. 27 объектов кадастровой стоимостью 285 млн рублей были ею проданы, а часть помещений использовалась под салоны красоты, учредителем которых она являлась.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, Аслан Трахов использовал судебные механизмы для искусственного занижения кадастровой стоимости коммерческой недвижимости, принадлежащей его дочери и связанным с ней лицам. Это позволило существенно сократить налоговые платежи.

Как установило надзорное ведомство, в 2023-2024 годах при протекции Трахова его представителям удалось через Верховный суд Адыгеи добиться пересмотра кадастровой оценки имущества семьи. В результате стоимость 35 тыс. кв. м недвижимости и более 11 га земельных участков, изначально оцененных в 1,3 млрд рублей, была значительно снижена.

После отставки Аслана Трахова в 2019 году из-за достижения им возрастного ограничения для поста главы ВС Адыгеи начался обратный перевод его активов. Имущество, формально принадлежавшее номинальным владельцам, стало переоформляться на членов семьи экс-председателя суда. Более того, процесс передачи активов от доверенных лиц экс-судье Трахову продолжается до сих пор, отмечает “Коммерсант”.

Так, согласно материалам дела, в 2021-2022 годах супруга Трахова стала собственницей 23 объектов недвижимости, из которых 18 унаследовала от отца. Впоследствии она реализовала 18 из них, а в 2025 году передала в дар 4 сочинских объекта своей внучке Милане Коблевой и земельный участок в Адыгее площадью свыше 4000 кв. м — внуку Тимуру Коблеву.

В 2022 году Сусана Коблева получила от Исмаила Ожева — номинального владельца активов ее отца — 38 коммерческих объектов на Шоссейной улице в поселке Яблоновский (Адыгея) общей кадастровой стоимостью свыше 100 млн рублей. Еще через два года другой подставной собственник передал ей земельные участки в том же районе. За пять лет (2020—2025) Коблева приобрела свыше 100 объектов недвижимости на общую сумму 820 млн рублей, включая торговый центр в Новороссийске (780 кв. м, 19 млн рублей).

В роли еще номинального владельца активов семьи Траховых фигурирует Султан Коблев — гендиректор ООО «Торговый комплекс «Монарама Адыгея»». В частности, с 2022 года на его имя оформлены помещения в историческом здании — жилом доме купца и мецената Лю Нахлуховича Трахова, построенном в начале XX века.

По подсчетам надзорного ведомства, таким образом, за время пребывания на посту председателя Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов через родственников и подконтрольных лиц приобрел недвижимости на сумму более 2,5 млрд рублей.

Дело стало одним из крупнейших коррупционных расследований в отношении представителей судебной системы на Северном Кавказе. Судебное разбирательство по иску должно начаться в скором времени.