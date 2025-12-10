В Госдуме предложили отменить «архаичное» требование к чиновникам ежегодно декларировать свои доходы и имущество. Вместо этого депутаты призывают ввести режим непрерывного контроля их финансового положения. Об этом рассказал глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, который вместе с группой коллег внес соответствующие законопроекты.

Он указал, что на практике самые высокие коррупционные риски возникают при покупке чиновниками и их родственниками квартир и домов, автомобилей, ценных бумаг и другого имущества.

«Предлагается фокус антикоррупционного контроля сконцентрировать в том числе на таких операциях», — написал Пискарев в своем телеграм-канале, назвав это предложение ключевым в пакете инициатив.

Депутат напомнил, что в начале практики декларирования доходов 30 лет назад справки писались «от руки». Однако сегодня, отметил он, все данные о финансовом положении любого должностного лица могут быть проанализированы с помощью государственной информационной системы (ГИС) «Посейдон», введенной указом президента Владимира Путина в 2022 году.

«Цифровизация системы антикоррупционного контроля позволяет не ждать год, пока чиновник представит очередную декларацию, а вести постоянный мониторинг, оперативно получая информацию о любых изменениях в его финансовом положении», — убежден Пискарев.

В современных условиях пора переходить на более высокий уровень противодействия коррупции, считает парламентарий.

«Это делает возможным уйти от архаичной системы контроля в марте-апреле каждого года (которая сдерживает проведение проверок) и существенно сократить время, необходимое для анализа поступающих сведений и оперативного принятия мер реагирования на любые коррупционные правонарушения», — пояснил он.

При этом необходимо обеспечить защиту персональных данных, чтобы их невозможно было использовать в целях шантажа, вымогательства и прочих незаконных действий, подчеркнул глава комитета.

Что касается деклараций, то их будут, как и сегодня, обязательно требовать при приеме на работу или службу и при назначении на государственные и муниципальные должности, а также при определенных условиях, например, при покупке имущества на сумму больше, чем общий доход чиновника, его супруги и несовершеннолетних детей за три года.

Еще одним основанием для предоставления обязательной декларации депутаты предлагают сделать перевод госслужащего из одного органа власти в другой или включение в федеральный кадровый резерв.

Авторы поправок убеждены, что все эти меры повысят эффективность борьбы с коррупцией.

«Принятие предложенных поправок будет способствовать не только своевременному выявлению правонарушений, но и принятию мер по аресту имущества коррупционера и возмещению ущерба гражданам и государству», — заключил Пискарев.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин отменил обязательную публикацию деклараций о доходах и имуществе чиновников и госслужащих на время военного конфликта на Украине. Как потом пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, подавать декларации по-прежнему будут, а публикация станет необязательной. С тех пор в открытом доступе есть только те декларации, которые публикуются на добровольной основе.

В 2023 году Путин разрешил публиковать декларации депутатов и сенаторов без указания их персональных данных. Весной того же года СМИ отметили, что они не опубликовали даже обобщенную информацию по декларациям.