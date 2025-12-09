Увеличивать порог «мелких» взяток в России не стоит, это «нормальный минимум», заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков — RTVI. Так он прокомментировал идею экономиста Александра Разуваева «проиндексировать» взятки с 10 тыс. до 50 тыс. рублей из-за инфляции.

«Я не вижу необходимости повышать “порог”. 10 тысяч — это немало, что тут говорить. Получил чиновник взятку в 10 тысяч — это что, совсем мелкие деньги, что ли? Это нормальный минимум», — сказал Синельщиков.

Депутат добавил, что в России практически нет уголовных дел, где «фигурировали бы взятки в размере до 10 тысяч рублей».

«Это обусловлено тем, так понимаю, что взятки-то берут покрупнее, посолиднее, побольше, покруче», — допустил парламентарий.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с «Абзацем» предложил увеличить предельный порог взятки с 10 до 50 тыс. рублей из-за того, что инфляция «очень-очень выросла».

Также экономист выступил с идеей поднять допустимую стоимость подарков для специалистов с 3 до 30 тыс. рублей.

По действующему законодательству, за мелкое взяточничество (часть 1 статьи 291.2 УК РФ) предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 200 тыс. рублей, исправительных работ на срок до года, ограничения свободы на срок до двух лет либо лишения свободы на срок до года.

Ранее 9 декабря глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в статье для РБК написал, что за девять месяцев 2025 года было возбуждено более 24 тыс. уголовных дел по коррупционным статьям. Он отметил, что это на 16% больше, чем в прошлом году.

Число расследованных коррупционных преступлений, по его оценке, выросло на 22,5% и составило почти 26,2 тыс., из которых 19 тыс. относятся к тяжким и особо тяжким составам.

За этот период, продолжил глава СКР, следователи направили в суд 408 уголовных дел в отношении 900 коррупционеров, совершивших преступления в составе организованных групп и преступных сообществ. Это более чем в два раза превышает показатель прошлого года, добавил руководитель ведомства.

Бастрыкин рассказал, что всего в суды направлено 11,6 тыс. уголовных дел в отношении 13 тыс. обвиняемых, на 28% больше прошлогоднего результата. 64% из них составляют дела о взяточничестве, в 16% случаев установлены факты мошенничества, а среди фигурантов — более 500 лиц с особым правовым статусом.