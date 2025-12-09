В качестве взятки в России используют не только деньги, но и машины, а также винные холодильники, массажные кресла, турпутевки и ортопедические матрасы. Об этом в интервью ТАСС рассказал генпрокурор Александр Гуцан. По его словам, средний размер взятки в стране — 1 млн рублей, а в 2025 году зарегистрировали более 36 тыс. коррупционных преступлений.

«В общей структуре коррупционной преступности удельный вес взяточничества составляет порядка 60%. Средняя сумма взятки по выявленным фактам ее получения и дачи — около одного миллиона рублей. <…> В качестве необычных могу привести примеры взяток в виде дорогого массажного кресла, винного холодильного шкафа и даже ортопедического матраса», — сообщил Гуцан.

Он отметил, что ничего экзотичного в этом нет, потому что предметом подкупа служит все, что «пользуется спросом».

При этом, отметил генпрокурор, чаще всего взятки дают наличными. Бывают и другие примеры — автомобили, часы, ювелирные украшения, добавил Гуцан.

«Бывали случаи, когда в качестве взяток оказывались различные услуги, предоставлялись скидки, оплачивались туристические путевки, проводились ремонтные работы и строительство различных объектов недвижимости», — сообщил генеральный прокурор.

По его словам, за этот год зарегистрировано более 36 тыс. преступлений в сфере коррупции, большая часть дел связана со взяточничеством, коммерческим подкупом, мошенничеством, растратами и злоупотреблением служебными полномочиями. Гуцан добавил, что к уголовной ответственности привлечено порядка 17 тыс. человек, а на скамье подсудимых оказалось свыше 670 участников организованных преступных групп и сообществ.

Кроме того, в 2025 году по инициативе прокуратуры было уволено свыше 700 госслужащих в связи с утратой доверия. Генпрокурор пояснил, что надзорное ведомство сосредоточилось на выявлении грубых нарушений антикоррупционных норм, а не на технических ошибках при заполнении деклараций.

Он добавил, что прокуроры смотрят глубже обычных справок о доходах, поскольку коррупционные активы редко оформляются на самих чиновников — чаще их записывают на родителей, детей и других родственников.

«Сами справки сегодня для нас уже малоинформативны, поскольку коррупционные активы на субъекты декларирования оформляются в единичных случаях. Как правило, к этому привлекаются родители, совершеннолетние дети, другие родственники и близкие лица. Эти случаи известны», — пояснил генпрокурор.

Еще в отношении 200 человек были применены относительно новые полномочия прокуроров, когда служащие пытались уволиться до окончания антикоррупционной проверки, рассказал Гуцан. По его словам, прокурор сам завершает проверку и, если нужно, обращается в суд.

Собеседник агентства отметил, что уволенных за утрату доверия включают в спецреестр, который пока что носит информационный и воспитательный характер. Гуцан добавил, что сейчас идет работа над закреплением запрета таким лицам занимать должности на определенный срок.

Также он заявил, что федеральное антикоррупционное законодательство России считается одним из лучших в мире и эффективно работает на практике, однако региональные и местные нормативные акты часто нуждаются в доработке и устранении «лазеек для нечистоплотных чиновников».

«Федеральное законодательство <…> действенно работает на практике. Но вот региональные и местные нормативные правовые акты, как и локальное правотворчество, нередко нуждаются в совершенствовании, приведении в соответствие с актами федерального уровня, устранении противоречий и лазеек для нечистоплотных чиновников», — сказал он.