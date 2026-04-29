Немецкая экономика стоит на месте, а канцлер Фридрих Мерц, похоже, готов обвинить кого угодно — только не себя, пишет издание Politico. Придя к власти с обещанием реанимировать экономику страны, год спустя он и его консервативный кабинет этого обещания не выполнили. По мере того, как рейтинги Мерца падают, а раздражение в обществе растёт, канцлер всё активнее переключает внимание на внешние факторы — войну в Иране, бюрократию Брюсселя и политику Вашингтона.

На этой неделе, он обрушился с критикой на Трампа, выступая в сельской школе. Обращаясь к школьникам, Мерц заявил, что США «унижены» Ираном, не имеют внятной стратегии выхода из войны и ушли с переговоров ни с чем. Всё это, по его словам, сильно ударило по Германии через резкий скачок цен на энергоносители.

«Это обходится нам в колоссальные суммы — деньги налогоплательщиков, — сказал он. — Война с Ираном напрямую давит на нашу экономику, и её нужно прекращать как можно скорее».

Выступление Мерца в актовом зале школы стало самой жёсткой публичной критикой Мерца в адрес Трампа. Ответ последовал незамедлительно, президент США написал в Truth Social, что немецкий канцлер, судя по всему, «не против» ядерного оружия у Тегерана. «Он не понимает, о чём говорит! Неудивительно, что у Германии такие проблемы», — добавил Трамп.

Для Мерца, который прежде выстраивал хорошие отношения с американским президентом, этот выпад, похоже, является вполне осознанным политическим манёвром. Трамп и война крайне непопулярны в Германии — и именно поэтому они превращаются в удобные мишени для канцлера.

Та же логика работает и с критикой Брюсселя. На промышленной выставке в Ганновере Мерц пообещал добиваться освобождения промышленного ИИ от регуляторных ограничений ЕС. Его сторонники давят на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с требованием агрессивнее сокращать регулирование, а сам канцлер выступил против бюджетных предложений ЕС, призвав к «повсеместным сокращениям».

По данным опроса Немецкого экономического института среди 1000 компаний, четыре из пяти фирм жалуются на рост бюрократической нагрузки за последние три года, а более 90% хотят смягчения правил ЕС.

Тем не менее всё это выглядит как попытка канцлера скрыть просчеты и ограниченность своих возможностей, пишет издание. На этой неделе Мерц впервые опустился на последнее место в рейтинге 20 самых влиятельных политиков Германии по версии INSA. Согласно опросу ARD-DeutschlandTrend, лишь 15% немцев довольны работой его коалиции — исторический минимум. На этом фоне партия «Альтернатива для Германии» в опросах общественного мнения набирает популярность и занимает первое место в стране.

Интересно, что в своих речах Мерц не касается огромной финансовой и военной помощи Украине, которую отправляет ЕС и Германия в Киев.