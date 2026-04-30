Мигранты — как легальные, так и нелегальные — оказываются в тюрьмах реже, чем граждане Соединенных Штатов. К такому выводу пришли исследователи из Cato Institute, которые изучили судебную статистику США за 2010-2024 годы.

Показатель частотности тюремного заключения среди граждан США в 2024 году составил 1195 человек на 100 тысяч. Это самый высокий показатель среди трех исследуемых групп. В середине оказались нелегальные мигранты, у них показатель частотности тюремного заключения находится на уровне 674 человека на 100 тысяч — это на 43% меньше, чем у уроженцев США. Легальные мигранты попадают в тюрьмы реже всего — 303 человека на 100 тысяч, почти в четыре раза реже граждан США.

Эти данные опровергают популярное мнение о том, что мигранты вносят наибольший вклад в рост преступности. Авторы исследования отмечают, что мигранты, как правило, не увеличивают уровень преступности в небольших населенных пунктах, реже совершают преступления и реже попадают в тюрьму, чем граждане США. При этом уровень преступности среди нелегальных мигрантов выше, чем среди легальных. Это объясняется разницей в демографических, социально-экономических и других параметрах этих групп населения.

Исследователи из Cato Institute изучили доступные данные о преступности с разбивкой по иммиграционному статусу в трех штатах — Техасе, Джорджии и Оклахоме. Во всех трех штатах нелегальные мигранты совершали меньше преступлений, чем граждане США. Это справедливо для всех типов преступлений, включая убийства.

Кроме того, массовые депортации нелегальных мигрантов, которые начались с приходом к власти в США Дональда Трампа, а также ужесточение миграционного законодательства не снижают уровень преступности.

Наиболее важный вывод исследования касается структуры населения. Классическая криминология выделяет в группу риска молодых мужчин с низким уровнем образования. Нелегальная иммиграция в США насыщена именно этой категорией людей. Однако если сравнивать именно эти группы среди мигрантов и коренного населения Штатов, первые оказываются менее склонны совершать преступления.

В Cato Institute выделяют две фундаментальные причины этого феномена. Первая связана с позитивным отбором — процесс миграции требует высокой мотивации и способности планировать будущее, а эти качества статистически коррелируют с более низкой склонностью к совершению преступлений. Вторая причина — в депортационном барьере. Для нелегального мигранта любое столкновение с полицией чревато потерей права находиться в стране, что выступает мощным дисциплинирующим механизмом.