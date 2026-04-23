С января по сентябрь 2025 года темпы легальной миграции в США снизились почти на 20%. За первые девять месяцев 2025 года Госдепартамент выдал 45,9 тыс. виз против 57,9 тыс. за аналогичный период 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Службы гражданства и иммиграции США, обратил внимание RTVI.

Снижение числа выданных временных и постоянных виз — часть последовательной политики администрации президента Дональда Трампа. Институт миграционной политики (Migration Policy Institute) пишет о том, что ограничения, введенные Дональдом Трампом в части миграционной политики, могут резко сократить темпы роста населения страны.

В частности администрация Трампа продолжает систематически ограничивать не только нелегальную, но и легальную миграцию:

в отношении граждан 39 стран введены запреты и ограничения на поездки;

выдача постоянных виз приостановлена для граждан 75 стран;

число студенческих виз снижается из-за новых правил проверки;

плата за подачу заявления на визу для высококвалифицированных работников возросла до 100 тыс. долларов;

персонал перенаправили с обработки иммиграционных заявлений на проверку получателей.

В Институте миграционной политики считают, что такие шаги администрации Трампа показывают, что власти рассматривают мигрантов всех статусов как угрозу для страны. Отчасти это подтверждают высказывания советника по внутренней безопасности Стивена Миллера, который призывал к мораторию на миграцию «из стран третьего мира» и называл миграцию угрозой для общественной безопасности, культуры и рабочих мест американцев.

Результаты такой политики уже есть: выдача виз ближайшим родственникам граждан США в январе-сентябре 2025 года была на 10% выше, чем годом ранее, при этом выдача других иммиграционных виз, спонсируемых семьями, сократилась на 30%. Выдача студенческих виз сократилась почти вдвое в период с июня-сентября 2024 года по июнь-сентябрь 2025 года.

Институт миграционной политики прогнозирует, что одним из последствий подобной позиции администрации США станет резкое снижение уровня легальной миграции, а учитывая низкий уровень рождаемости в Штатах, начнется стагнация населения или даже его сокращение.