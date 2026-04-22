США нужно депортировать 1 миллион нелегальных мигрантов в 2026 году, чтобы обеспечить национальную безопасность страны. К таким выводам пришли в Коалиции по массовой депортации (Mass Deportation Coalition), которая выпустила собственное руководство. Организация требует от президента Дональда Трампа претворить в жизнь предвыборные обещания, данные относительно массовых депортаций.

Коалиция по массовой депортации была сформирована в феврале 2026 года. В нее входят эксперты в области иммиграционного права, бывшие сотрудники правоохранительных органов, правозащитники и политики. Основная цель организации — поддержать ключевое предвыборное обещание президента Трампа «провести крупнейшую операцию по депортации в американской истории».

Феномен нелегальной миграции в США, в последние годы ставший массовым, представляет для страны непосильное финансовое бремя: государственные услуги предоставляются тем, кто не должен находиться в стране, а система соцзащиты граждан превратилась в параллельную систему для неграждан, говорится в руководстве коалиции. По данным Федерации за американскую иммиграционную реформу (Federation for American Immigration Reform, FAIR), общие государственные затраты на нелегальных мигрантов составляют сотни миллиардов долларов в год.

Последствия нелегальной миграции в Коалиции по массовой депортации видят и для рынка труда. Основная нагрузка ложится на американцев, занимающих низкооплачиваемые должности, не имеющих высшего образования, поскольку рост предложения низкоквалифицированной рабочей силы ведет к дальнейшему снижению зарплат, говорится в руководстве. Это особенно актуально для таких отраслей, как строительство, ресторанный и гостиничный бизнес, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность, считают в Центре исследований иммиграции (Center for Immigration Studies). В частности из-за этого расширяется и экономический разрыв между разными слоями общества.

Пагубное влияние нелегальной миграции наблюдается и в других сферах. Например, данные переписи населения показывают, что каждый пятый человек старше пяти лет в США (67 млн человек) говорит дома не на английском языке, а 8-9% населения (более 25 млн человек) признаются, что сами оценивают собственные навыки в английском языке ниже, чем «очень хорошо». Объемы нелегальной миграции, по мнению коалиции, сильно бьют по системе образования — из-за большого числа детей, изучающих английский как второй иностранный, темпы обучения падают в целых классах.

Вопросы незнания мигрантами английского языка возникают и в других сферах: в судах, больницах и иных госучреждениях все чаще востребованы услуги перевода для эффективной работы. При этом в руководстве коалиции отмечают, что языковая общность критически важна для Америки, так как именно она является основой демократического участия.

В условиях снижения языковой общности из-за нелегальной миграции «признаки национального краха уже не так незаметны»: национальные флаги все чаще вывешивают не вместе с американским, а вместо него. К тому же иностранцы все чаще покупают американскую землю в собственности: «миллионы акров сельскохозяйственных угодий США и стратегически важной недвижимости уже находятся в руках иностранных граждан и организаций, включая враждебные государства». Также в коалиции считают, что отсутствие жесткой и последовательной практики высылки иностранцев за нарушение миграционного законодательства приводит к росту преступности.

Единственным решением всего комплекса проблем, по мнению коалиции, может стать массовая депортация — президент Трамп должен осуществить свое главное предвыборное обещание и депортировать из Штатов хотя бы миллион нелегальных мигрантов.