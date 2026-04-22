Американские разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper («Жнец») окажутся малоэффективными в случае прямого конфликта США с Россией или Китаем. К такому выводу пришел журнал The National Interest, указав на высокую радиолокационную заметность аппарата и его низкую скорость.

Как отмечает издание, «Жнец» изначально создавался для операций в условиях ограниченного противодействия — против иррегулярных формирований без развитой системы ПВО. В таких сценариях дрон успешно выполнял задачи разведки и нанесения ударов.

Однако при столкновении с противником, обладающим современными средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, MQ-9 становится уязвимой целью. Россия, как и Китай располагает широким спектром вооружения, способного уничтожить американский дрон-разведчик: истребительная авиация, зенитно-ракетные комплексы, системы радиоэлектронной борьбы и новейшие разработки анти-дроновых комплесов.

По оценке авторов The National Interest, роль Reaper в будущих конфликтах с высокотехнологичными противниками будет сокращаться, а его боевая ценность может приблизиться к нулю. Это, как отмечается, вынуждает Пентагон искать новые решения и замену для подобных систем в условиях современной войны.

Однако переосмыслить роль беспилотника MQ-9 Reaper в современной войне военным аналитикам пришлось после плачевных результатов его работы в Персидском заливе. В материале журнала подчеркивается, что Иран неоднократно сбивал такие беспилотники, используя ракеты и средства РЭБ, что демонстрирует их слабую защищенность на ближних дистанциях.

MQ-9 Reaper в боях с Ираном

По состоянию на апрель 2026 года, в ходе эскалации конфликта с Ираном, США потеряли 24 беспилотника MQ-9 Reaper, сообщает CBS News и подтверждают источники Anadolu Ajansı. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 720 миллионов долларов, при этом стоимость одной единицы превышает $30 млн.

Израиль, по данным на март 2026 года, в ходе конфликта с Ираном, предположительно, потерял не менее 2 беспилотников «Эйтан» (Heron TP). Кроме того, сообщалось о потере не менее 4 БПЛА типа «Кохав» (Hermes 900).

Главным оружием против MQ-9 Reaper, по данным издания Defence security Asia, стало иранское изделие 358 — иранская ракета, также известная как SA-67 или Saqr-358, которая представляет собой необычное сочетание технологий зенитных ракет, барражирующих боеприпасов и автономных перехватчиков.

Масштабирование производства изделия 358 и его распространение союзникам Ирана, вынудит США отказаться от «Жнеца» или использовать для безопасности MQ-9 Reaper дроны сопровождения, электронные ловушки и полёты на больших высотах, которые ранее считались ненужными в борьбе с нерегулярными противниками.

«Если этот перехватчик будет широко использоваться среди сил, лояльных Ирану, он сможет постепенно подорвать региональное преимущество в области разведки, наблюдения и рекогносцировки, которым долгое время пользовались Соединенные Штаты и Израиль», — пишет Defence security Asia.

Почему изделие 358 сложно обнаружить

Важной характеристикой ракеты 358 является полностью пассивная система наведения, которая исключает излучение радиолокационных сигналов, способных раскрыть ее местоположение приближающимся самолетам. Вместо этого, ракета 358 сочетает в себе инфракрасные головки самонаведения, электрооптические датчики, инерциальную навигацию и спутниковое наведение для автономного обнаружения и преследования целей на заключительном этапе полета.

Небольшой турбореактивный двигатель ракеты также создает ограниченный тепловой след, что значительно затрудняет обнаружение перехватчика бортовыми датчиками во время патрулирования.

Иран оснастил ракету 358 средствами защиты от помех спутниковой навигации и дополнительными каналами передачи данных, что позволило наземным операторам обновлять информацию о районах патрулирования, не подвергая ракету электронному воздействию.