Подобные наказания в израильской армии относительно редки: по данным британской неправительственной мониторинговой группы Action on Armed Violence (AOAV) за 2025 год, расследования 88% случаев предполагаемых нарушений солдат ЦАХАЛ в Газе и на Западном берегу были закрыты без результатов или остались незавершенными.

Инцидент произошел в Дебле, христианской деревне в Ливане, в нескольких километрах от израильской границы. Деревня находится в районе, который израильские военные захватили в качестве буферной зоны до вступления в силу соглашения о прекращении огня с «Хезболлой» в конце прошлой недели. Фотография вандализма была опуликована 19 апреля и вызвала резонанс в Израиле и далеко за его пределами.

После этого ЦАХАЛ провел расследование и подтвердил подлинность снимка. Помимо двух осужденных, на месте происшествия присутствовали еще шестеро военных

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он «ошеломлен и опечален» произошедшим, а глава МИД Гидеон Саар принес извинения «каждому христианину, чьи чувства были задеты».

Патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла выразил «глубокое возмущение» и «безоговорочное осуждение» солдатам, назвав их действия «тяжким оскорблением христианской веры».

Отреагировали на случившееся и в Ватикане. Архиепископ Винченцо Палья в эфире итальянского телеканала La7 обратился к Нетаньяху, процитировав Священное писание: «Иисус ходил в Тир и Сидон (на юг Ливана), но он ходил туда не убивать, а преумножать хлеб, исцелять, творить чудеса — не разрушать».

По данным ливанских властей, с начала войны 2 марта в Ливане погибли 2290 человек, включая 177 детей и 100 медработников, а тысячи христиан были перемещены из своих домов на юге страны. Христиане составляют около трети населения Ливана (примерно 5,5 миллиона человек).