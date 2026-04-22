Политический кризис в Румынии грозит смещением прозападного правительства и может привести к тому, что страна, являющаяся ключевым звеном восточного фланга НАТО, окончательно «повернет на сторону Путина». Такую гипотезу выдвигает испанская газета ABC.

В ее статье говорится, что непосредственным толчком к дестабилизации стало решение Социал-демократической партии (PSD) Румынии отказать в поддержке премьер-министру Илие Боложану и к концу недели вывести шесть своих министров из состава кабинета, лишив правящую коалицию парламентского большинства.

Формальным поводом стали непопулярные меры властей по повышению налогов и сокращению госрасходов. Хотя Боложан заявил о намерении остаться у власти, он вряд ли переживет вотум недоверия, а в случае падения кабинета под угрозой окажется и президент Никушор Дан, который назначил премьера и считается главным гарантом прозападного курса Румынии, пишет ABC.

При этом социал-демократы из PSD, по оценке издания, полагаются на ультранационалистическую оппозиционную партию AUR (Альянс за объединение румын), которая имеет 92 места в парламенте и придерживается евроскептических и пророссийских позиций.

Согласно опросу PolitPro, AUR пользуется поддержкой у 35,7% избирателей, опережая PSD почти на 15%.

«Разрыв, инициированный PSD, знаменует начало крайне нестабильной политической игры. Если правительство падет, ультраправые смогут извлечь выгоду и привлечь новых избирателей», — цитирует ABC политолога Габриэля Бадеску.

Эксперт напомнил, что кризис румынской власти может повлечь и экономические последствия: если страна до августа не успеет провести указанные Евросоюзом реформы, она не сможет получить около 11 млрд евро из европейского Фонда восстановления и еще 17 млрд евро оборонных контрактов.

ABC напоминает, что прозападно настроенный румынский лидер — бывший мэр Бухареста Никушор Дан — едва выиграл президентские выборы в мае 2025 года даже после того, как их первый тур был аннулирован Конституционным судом страны из-за обвинений в «российском вмешательстве».