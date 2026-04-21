Министр обороны США Пит Хегсет объявил, что ежегодная вакцинация против гриппа для американских военнослужащих больше не является обязательной. Как сообщает CNN со ссылкой на видеообращение главы Пентагона в соцсети Х, решение вступает в силу немедленно.

Хегсет сослался на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США, согласно которым сезон гриппа в стране в основном завершен, а число случаев заражения идет на спад.

«Наша новая политика проста. Если вы, американский воин, которому доверено защищать эту нацию, считаете, что прививка от гриппа в ваших интересах — вы вольны ее сделать. Вам стоит это сделать. Но мы не будем вас принуждать», — пояснил глава Пентагона.

Он назвал «абсурдными и чрезмерными» медицинские предписания об обязательной вакцинации, которая, по его словам, «ослабляет боевые способности».

Профессор Школы медсестер Университета Джорджа Вашингтона, ветеран ВС США Ричард Риччарди назвал решение Хегсета «серьезной ошибкой в суждениях», подчеркнув, что недопустимо пренебрегать мерами защиты военнослужащих ради «политического театра».

Официально ежегодные прививки рекомендованы всем американским гражданам старше шести месяцев для снижения риска тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.

Обязательная вакцинация военных от гриппа была впервые введена в США в 1945 году из-за «исторического ущерба и угрозы использования вируса как биологического оружия». Ее отменили в 1949-м и опять возобновили в начале 1950-х.

В 2025 году Пентагон уже освобождал резервистов от обязательной вакцинации против гриппа. До этого — в 2023 году — было отменено требование о прививке от COVID-19 для военных. Затем президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении на службе с сохранением зарплаты тех, кто был уволен за отказ вакцинироваться. Из почти 9 тысяч уволенных по этой причине военнослужащих вернулись около 150.

С приходом администрации Трампа к власти в США пересматривается политика вакцинации. Этот процесс инициировал, в частности, глава Минздрава Роберт Кеннеди-младший, который добился исключения тимеросала (консерванта на основе ртути) из вакцин против гриппа, несмотря на отсутствие доказательств его вреда.