Режиссер «Аноры» Шон Бейкер заключил самую крупную сделку в своей карьере. Warner Bros. через недавно запущенный инди-лейбл Clockwork приобрела права на его следующий проект — картину «Ti Amo!». Сумма соглашения, по данным Variety, составила $22 млн.

В эту сумму входит производственный бюджет, который, по оценкам, превышает $10 млн. Оставшиеся средства пойдут продюсерам и самому Бейкеру. Режиссер, как обычно, выступит в нескольких ипостасях: напишет сценарий, срежиссирует, смонтирует и спродюсирует фильм. Его личный гонорар составит несколько миллионов долларов.

Бейкер описывает «Ti Amo!» как «ироничное признание в любви итальянским секс-комедиям 1960—70-х». Сделку закрыли до того, как у проекта появились актеры. У режиссера нет контракта с крупным агентством — переговоры вел его давний юрист.

Для Бейкера это не просто деньги, а новый уровень контроля. Впервые в его карьере у фильма будет один дистрибьютор, отвечающий за прокат, маркетинг и стратегию продвижения. Раньше его проекты — от «Мандарина», снятого на телефон, до «Аноры» — были низкобюджетными и собирались по частям.

На «Ti Amo!» претендовали также A24, Neon и Searchlight. Одна из студий предлагала $5 млн только за права в США. Clockwork — новый лейбл Warner Bros. для авторского кино — перебил всех. Это первая крупная сделка для лейбла, который возглавляет бывший маркетинговый директор Neon Кристиан Паркс.

Независимые режиссеры часто уходят с фестивалей без дистрибуции, а остаточные платежи падают. Многие, как Брэйди Корбет («Бруталист») или Том Форд, предпочитают снимать за свой счет и продавать фильмы уже после премьеры. Бейкер выбрал гарантированный контракт.

При этом он не изменил себе: после «Оскара» за «Анору» он не переехал в Беверли-Хиллз, а в ночь церемонии поехал домой выгуливать собаку.

Съемки «Ti Amo!» начнутся в сентябре 2026 года. Warner Bros., очевидно, рассчитывает повторить кассовый успех «Аноры» (мировые сборы — около $50 млн), но уже с гораздо большими ресурсами.