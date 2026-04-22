Военно-морской флот США провел испытания лазерной системы противодействия беспилотникам LOCUST на борту авианосца USS George HW Bush. Как пишет The War Zone, это первый случай размещения лазерного оружия на авианосце. Система продемонстрировала способность обнаруживать, сопровождать и нейтрализовывать цели на ближней дистанции.

ВМС опубликовали фотографии комплекса, сделанные 5 октября 2025 года во время учений с боевой стрельбой. В ходе испытаний LOCUST LWS обнаружила, отследила и поразила несколько беспилотников. В релизе подчеркивается, что это стало важным этапом на пути к развертыванию систем направленной энергии.

Ранее начальник штаба ВМС адмирал Дэрил Кодл заявлял, что такие технологии рассматриваются как перспективное основное средство защиты кораблей от ближних угроз.

По данным AeroVironment, испытания проводились совместно с ВМС США и Управлением быстрого реагирования и критически важных технологий армии США. «Успешная демонстрация портативной лазерной системы вооружения LOCUST LWS на борту авианосца USS George HW Bush (CVN-77) в октябре 2025 года была проведена в сотрудничестве с ВМС США и RCCTO». В компании добавили, что система «отследила, поразила и нейтрализовала несколько беспилотных летательных аппаратов-мишеней», назвав это важной вехой для внедрения технологий направленной энергии.

LOCUST представляет собой турель с лазером, оснащенную оптико-электронными и инфракрасными камерами, а также дополнительными датчиками, включая компактные радары и системы обнаружения радиосигналов. Мощность комплекса оценивается примерно в 20 киловатт, что соответствует уровню, достаточному для борьбы с малогабаритными беспилотниками.

К декабрю 2025 года такие системы уже поставлялись армии США в различных конфигурациях, включая мобильные платформы. Интерес ВМС к использованию системы LOCUST для защиты кораблей, особенно таких важных, как авианосцы, неудивителен. Уже много лет флот активно занимается разработкой корабельного лазерного и микроволнового оружия направленной энергии, уделяя особое внимание обеспечению дополнительных уровней защиты от беспилотников.