4 мая в Румынии пройдут президентские выборы — уже второй раз за полгода после отмены ноябрьского голосования. Теперь они пройдут без фаворита гонки Калина Джорджеску, который был отстранен избиркомом и судом. Вероятно, что победитель определится во втором туре — он запланирован на 18 мая. Как пребывающая в политическом кризисе Румыния подошла к перевыборам своего президента и кто баллотируется на этот раз — в материале RTVI.

Кто идет на выборы

На выбор румынам 4 мая представят 11 кандидатов на пост президента. Как пишет Politico, наибольшие шансы пройти во второй тур имеет 38-летний Джордже Симион, лидер оппозиционного крайне правого «Альянса за объединение румын». Именно он занял место отстраненного со скандалом от участия в выборах Калина Джорджеску, победителя прошлогоднего аннулированного голосования.

Симион публично поддерживал президента США Дональда Трампа и называл свою партию «естественным союзником» республиканцев из MAGA. Фаворит первого тура критикует Евросоюз и стремится прекратить военную помощь Украине, куда ему запрещен въезд за «систематическую антиукраинскую деятельность». Симион находится в «черном списке» и у Молдовы, которую он называл «искусственным государством».

Крайне правый политик поддерживает членство Румынии в НАТО (страна присоединилась к альянсу в 2004-м), но под руководством США, и не верит в то, что «коалиция желающих» во главе с Францией и Великобританией может обеспечить новую архитектуру безопасности для Европы. Симион выступает и за увеличение странами-членами альянса собственных военных расходов, как того требует Трамп.

«Победа Симиона может дестабилизировать ключевого члена НАТО и ЕС с населением в 19 млн человек», — рассуждает Politico.

Также в случае победы он обещает дать подозреваемому в «пророссийскости» Джорджеску высокий пост.

Среди других политиков с хорошими шансами на выход во второй тур: единый кандидат от правящего блока проевропейских партий, бывший учитель истории Крин Антонеску, который в 2012 году исполнял обязанности президента 48 дней и потом десять лет не занимал государственных должностей; правоцентристский мэр Бухареста Никушор Дан и экс-премьер Румынии Виктор Понта. Понта также вел кампанию в стиле MAGA, обещая остановить экспорт украинского зерна через румынские порты.

Скорее всего, один из них и будет противостоять Симиону во втором туре.

Лидер оппозиционного «Союза спасения Румынии» Елена Ласкони, занявшая на отмененных выборах второе место после Джорджеску, также остается в гонке. Впрочем, она рискует не повторить прошлогодний успех, так как ее же партия поддержала другого кандидата — Никушора Дана.

Президент Румынии избирается на пятилетний срок. Глава государства назначает премьер-министра, а также имеет значительные полномочия в таких сферах, как национальная безопасность и внешняя политика. Для сравнения: у румынского президента больше власти, чем у федерального президента Германии, и меньше, чем у главы государства во Франции.

Как отмечает The Guardian, важную роль в голосовании сыграет одна из крупнейших в Европе диаспора Румынии численностью семь миллионов человек. Более половины проживающих за рубежом румынов проголосовали в прошлом году именно за Джорджеску.

Избирательные участки в Румынии будут открыты с 7 утра до 9 вечера по местному времени (совпадает с московским). Подсчет голосов будет продолжаться до поздней ночи. Официально имена политиков, чьи имена окажутся в бюллетенях второго тура, обнародуют не позднее 9 мая. Но на деле результат станет ясен гораздо раньше.

Почему Джорджеску «не прошел»

В избирательном бюллетене 4 мая отсутствует главный фаворит — Калин Джорджеску. Этот независимый политик правых популистских взглядов сенсационно вышел во второй тур прошлогоднего голосования в Румынии, оставив за бортом действующего премьера Марчела Чолаку.

Участвовать в перевыборах Джорджеску запретил главный избирательный орган Румынии, который в прошлом году в срочном порядке аннулировал итоги изначального голосования. Причиной для обоих решений стала информация о нарушениях в ходе голосования и предвыборной кампании политика.

Кроме того, в неожиданной победе Джорджеску власти Румынии увидели «российский след» и «гибридное воздействие», а в западных СМИ подчеркивали «антиевропейские и пророссийские взгляды» экс-кандидата в президенты. Как Москва, так и сам политик связи между собой отрицали.

С громкой критикой в адрес нынешнего румынского руководства выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего февральского выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. В республиканской администрации отстранение Джорджеску назвали примером подавления европейскими правительствами свободы слова и политических оппонентов — и однозначно с большим интересом будут наблюдать за ходом майского голосования.