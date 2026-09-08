Компания «Арктик СПГ 2» — оператор одноименного российского СПГ-проекта, которым руководит «Новатэк» — потребовала от южнокорейской Hanwha Ocean около $1 млрд компенсации за расторжение контрактов на строительство газовозов. Об этом пишет Reuters.

Заявление подано в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC). Размер требований составляет около 1,37 трлн южнокорейских вон (примерно $1,02 млрд). Решение о взыскании этой суммы в публикациях не приводится.

Hanwha Ocean (до 2023 года — Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) должна была построить для проекта шесть газовозов ледового класса Arc7: три — для российского «Совкомфлота», еще три — для японской Mitsui O.S.K. Lines. Три судна, заказанные «Совкомфлотом», компания и раньше называла отмененными из-за санкций против России, напоминает Reuters.

Спор касается именно этих трех судов. Как уточняет отраслевое издание iMarine, «Арктик СПГ 2» выступал их фрахтователем, а не непосредственным заказчиком строительства, поэтому его претензии основаны на отдельных соглашениях Step-In Agreements — они дают третьей стороне право вступить в договорные отношения при определенных обстоятельствах.

По данным издания, оператор считает, что при расторжении судостроительных контрактов Hanwha Ocean нарушила права, предоставленные ей этими соглашениями. Сумма требований предварительная и может измениться в ходе разбирательства.

Контракты на три судна заключили в октябре 2020 года. Их стоимость тогда составляла около $850 млн, а передать газовозы планировалось до конца июля 2023 года. Однако в течение 2022 года договоры расторгли, пишет iMarine.

Нынешнее требование оператора — не единственное разбирательство вокруг этих судов. По данным iMarine, еще в мае 2023 года сами заказчики — компании Elixon, Azoria и Glorina — обратились в SIAC, потребовав от Hanwha Ocean исполнения контрактов и компенсации в размере около 1,16 трлн вон. Этот спор также остается неурегулированным.

В ответ на новые претензии Hanwha Ocean заявила, что намерена защищать свою позицию в арбитраже и одновременно искать возможность мирного урегулирования.

«Арктик СПГ 2» на 60% принадлежит «Новатэку» и должен был стать одним из крупнейших СПГ-заводов России — с проектной мощностью 19,8 млн тонн газа в год, но реализацию осложнили американские санкции, введенные после начала СВО. Добычу на проекте начали в декабре 2023 года, а первые поставки конечным потребителям — все они пришлись на Китай — начались только в августе 2024-го. «Новатэк» на запросы Reuters не ответил.