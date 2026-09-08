Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине и взаимодействие двух стран. Путин, добавил Ушаков, заявил, что у Москвы нет агрессивных планов в отношении Европы.

«Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства. Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав», — подчеркнул он.

По его словам, Путин изложил оценку хода специальной военной операции, перспектив продвижения российских войск и достижения поставленных целей. В разговоре были обозначены возможные действия США для скорейшего завершения боевых действий. Какие именно шаги обсуждались, помощник президента не уточнил.

«С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы», — сказал Ушаков.

По его утверждению, европейские страны используют представление о «российской угрозе» как прикрытие для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов.

Президенты также обсудили итоги поездок спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5—6 сентября. «Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс. И работа по этому каналу, кстати, как и по некоторым другим, будет продолжена», — отметил Ушаков.

Отдельной темой стали гуманитарные вопросы, включая обмены задержанными и осужденными. Стороны договорились продолжать эту работу.

«Наш президент отметил усилия первой леди Мелании Трамп по возвращению на родину как российских, так и украинских детей. В целом, еще раз повторю, коллеги, разговор прошел на позитивной ноте», — сообщил помощник Путина.

Беседа длилась ровно час. Ушаков охарактеризовал ее как конструктивную и весьма откровенную, но отказался раскрывать многие детали, сославшись на конфиденциальность. Лидеры условились оставаться на связи и созваниваться по мере необходимости.

Ранее, 5 сентября, Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Москве. Как Ушаков рассказывал в комментарии, опубликованном на сайте Кремля, встреча продолжалась три часа десять минут. Помимо украинского урегулирования, участники обсуждали возможные крупные совместные экономические проекты.