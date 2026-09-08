В России необходимо упростить установку зарядных станций у жилых домов, однако этой меры недостаточно для поддержки электротранспорта. Такое мнение в разговоре с RTVI высказал бывший депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков, комментируя предложение участников рынка разрешить размещение зарядок без решения общего собрания собственников.

О соответствующей инициативе сообщили «Известия». Как пишет газета, Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) предложила приравнять зарядные станции для электромобилей к базовым коммунальным услугам. Идея включена в дорожную карту отрасли на 2026—2030 годы, представленную в конце августа на совещании в Аналитическом центре при правительстве России. Речь идет о предложении бизнеса, а не об утвержденных правилах.

По мнению Лысакова, согласование с собственниками затрудняет развитие зарядной инфраструктуры.

«Конечно, надо ставить внутриквартальные зарядные станции, и на улицах, и внутри ЖСК, и других жилищных объединений, не создавая для этого бюрократических препон и барьеров, каковыми являются ныне существующие правила», — сказал он.

Проведение собрания и сбор подписей эксперт считает основными организационными препятствиями.

«Опрос жителей, решение общего собрания — это все ерундистика абсолютная, потому что мы знаем, что собрать общее собрание практически нереально. Собирать подписи — это тоже долгая история», — пояснил собеседник RTVI.

Как рассказали «Известиям» в сети зарядных станций Punkt E, сейчас для установки оборудования на парковке многоквартирного дома требуется решение общего собрания собственников. При этом, по словам представителей компании, управляющая организация не обязана предоставлять точку подключения. Это может привести к отказу в монтаже или дополнительным расходам.

Кто будет оплачивать установку и потребляемую электроэнергию при предлагаемом порядке, пока не определено. В АПОЭ сообщили газете, что этот вопрос прорабатывают с профильными органами.

Еще одна часть инициативы касается противопожарных требований. Ассоциация предлагает исключить установку домашней зарядки из понятия «техническое перевооружение». По ее оценке, действующие нормы могут потребовать от владельца машино-места модернизации системы пожаротушения всей секции за свой счет.

Лысаков считает, что упрощение установки зарядок должно сопровождаться пересмотром требований к парковкам с электромобилями. «Насколько я знаю, уже есть соответствующее постановление правительства, и готовятся санитарно-эпидемиологические нормы, которые упрощают этот процесс, и по факту просто ставится зарядная станция без дополнительного одобрения жильцов», — сказал он.

«Но, к сожалению, тем не менее, совсем недавно вышли дополнения в виде правил со стороны МЧС, где обставили стоянку электротранспорта новыми барьерами и сложностями. Там необходимо иметь средства пожаротушения, перегородки и так далее. То есть правая рука создает некое организационно-техническое облегчение для существования электротранспорта, а левая рука (государства) предпринимает прямо противоположные действия — усложняет хранение, парковку и зарядку электрических машин. Такой парадокс, к сожалению, имеет место у нас», — добавил собеседник RTVI.

Новый свод правил пожарной безопасности для автомобильных стоянок вступил в силу 1 июня 2026 года. При этом МЧС разъясняло, что его требования не затрагивают уже эксплуатируемые объекты. Претензии ассоциации касаются именно последующей установки зарядного оборудования в существующих зданиях.

Возможность отказаться от решения общего собрания поддерживают не все участники обсуждения. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в комментарии «Известиям» указал на риск перебоев с электроснабжением квартир при активном использовании зарядок. Он также выступил за размещение такой инфраструктуры на открытых площадках с беспрепятственным доступом пожарной техники.

Лысаков, в свою очередь, считает необходимым расширять поддержку владельцев электромобилей, а не ограничиваться упрощением установки станций.

«К сожалению, электротранспорт у нас получает со стороны государства недостаточную поддержку, хотя во всем мире этот экологичный вид транспорта имеет массу льгот, начиная от выдачи кэша — от 5 до 10 тысяч евро при покупке возвращают владельцу. Это для нас просто из области фантастики, согласитесь. Плюс различные льготы налоговые. И так далее. <…> У нас вопросы экологии стоят где-то на задворках абсолютно. Поэтому ни моды такой нет, ни льгот никаких», — заявил он.

Эксперт отметил, что даже такой «экологически чистый транспорт», как электромобиль, стоит в России «сумасшедших денег».

«Качественным автомобилям сейчас перекрыта дорога с помощью утильсбора. <…> Один утильсбор, могу вам сказать, на безопасный современный электромобиль составляет 3,6 млн рублей. Причем к утилизации это не имеет никакого отношения, это заградительный барьер, фактически налог, стыдливо названный утильсбором, который идет в бюджет государства в неокрашенном, нецелевом виде. Это просто пополнение бюджета, скрытый налог, названный по-другому», — добавил Лысаков.

Между тем в России действуют программы господдержки отрасли. Как сообщили «Известиям» в Минпромторге, строительство зарядной инфраструктуры субсидируется в рамках механизма, рассчитанного до 2030 года. После установки и подключения станций инвесторы могут пройти конкурсный отбор и получить компенсацию части затрат. Отдельная мера предусмотрена для создания крупных зарядных комплексов.