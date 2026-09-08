В России предложили приравнять зарядные станции для электромобилей к коммунальным услугам, чтобы ставить их без решения общего собрания жильцов. Эксперт в области ЖКХ, сопредседатель Некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова в беседе с RTVI отметила, что у этой идеи есть два возможных препятствия: технические ограничения подключения и необходимость согласовать использование общего имущества.

Инициативу включила в дорожную карту отрасли на 2026—2030 годы Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ). Документ обсуждался в конце августа на совещании в Аналитическом центре при правительстве России, писали «Известия». Пока это предложение бизнеса, а не принятое решение.

По словам Юнисовой, прежде всего необходимо оценить, позволяет ли электросеть подключить дополнительное оборудование.

«Думаю, что вопрос будет упираться, во-первых, в технические возможности. Скорее всего, нужно будет получать технические условия на подключение, это будет зависеть от мощности этой самой зарядной станции», — сказала она.

Собеседница RTVI при этом уточнила, что не является техническим специалистом. По ее мнению, возможность установки нужно проверять в каждом конкретном случае, а подтверждение запрашивать у управляющей или ресурсоснабжающей организации.

«Без изучения технической возможности в каждом конкретном случае такая установка будет проблематична. Поэтому здесь нужно обязательным условием, что техническая возможность есть. И нужно получать у управляющей организации подтверждение о наличии такой технической возможности, либо у ресурсоснабжающей организации», — пояснила Юнисова.

Отдельно она упомянула нежилые помещения с прямым договором электроснабжения — например, гаражи. В таком случае, полагает эксперт, потребуется заключение организации, с которой заключен договор.

«Это первая сложность, которая может возникнуть, и здесь одного желания производителей будет недостаточно — вот, мы хотим и дайте нам такую возможность», — отметила собеседница RTVI.

Второй вопрос — права владельцев парковочных мест и статус самого паркинга.

«Может возникнуть конфликт с собственниками машино-мест, поскольку есть разные правовые основы в различных многоквартирных домах, потому что паркинг может быть в общедолевой собственности всех собственников, либо паркинг может быть в собственности собственников машино-мест», — пояснила Юнисова.

Она считает, что при использовании общего имущества — всего дома или владельцев паркинга — необходимо сохранить согласование с его собственниками. Порядок принятия такого решения в рамках предлагаемой инициативы, по ее мнению, должны определить законодатели.

«Но, на мой взгляд, без решения общего собрания установка такого дополнительного оборудования с подключением к электроснабжению данного помещения или к электроснабжению общедомовому требует все же согласия собственников», — сказала она.

Для новых домов Юнисова предложила предусматривать зарядную инфраструктуру еще при проектировании. Оснащать ею существующие здания, по ее мнению, можно также при реконструкции или капитальном ремонте, если позволяют технические условия.

«При строительстве новых домов, которые будут вводиться в эксплуатацию, может быть целесообразно в проект закладывать уже с учетом современных потребностей и такую зарядную станцию. Либо при реконструкции или капитальном ремонте многоквартирных домов, где есть такие технические возможности, предусматривать оснащение такими зарядными станциями», — заявила эксперт.

При этом для сложившейся застройки она считает необходимым сохранить процедуры согласования, предусмотренные Жилищным кодексом, если подключение затрагивает общедомовую сеть или имущество в долевой собственности владельцев машино-мест.