Судебные приставы имеют право обратить взыскание на банковские счета, автомобили, доли, ценные бумаги и недвижимость Анжелы Цырульниковой и Андрея Основы, осужденных за мошенничество по иску народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом рассказал KP.RU адвокат Андрей Мишонов.

Мишонов пояснил, что сумма в размере 114 млн рублей может быть взыскана в полном объеме с любого из должников, в наличии у которого будут необходимые средства или имущество.

«Если с одного удастся взыскать, например, 20 миллионов, оставшиеся 94 миллиона можно взыскивать с другого. Обязательство прекращается только тогда, когда вся сумма будет выплачена», — пояснил адвокат.

Он также отметил, что несмотря на отбывание наказания в исправительной колонии, решение суда все равно должно быть исполнено. По словам адвоката, законодательство допускает удержание до 70% дохода заключенных из их зарплат.

Если взыскать оговоренную сумму не представляется возможным, пристав может окончить исполнительное производство, однако за певицей останется право вновь предъявить исполнительный документ, добавил Мишонов.

«Так что подобный долг действительно может сопровождать человека очень длительное время. Появилась квартира, автомобиль, официальный заработок, деньги на счетах, наследство или иное имущество — вопрос о взыскании возникает снова», — уточнил он.

При этом долг не удастся списать даже пройдя через процедуру признания банкротом, так как закон предусматривает исключения для случаев, когда причиной возникновения задолженности стали мошеннические действия.

По подсчетам издания «Абзац», если после освобождения Основе удастся устроиться на работу со средней российской зарплатой, то к моменту освобождения Цырульниковой им удастся возместить артистке около 4 млн рублей.

Выплачивая в дальнейшем по 70 тысяч рублей в месяц, им придется работать еще около 65,5 года, чтобы погасить оставшиеся 110 млн рублей.