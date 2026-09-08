Лефортовский суд Москвы полностью удовлетворил гражданский иск Ларисы Долиной к мошенникам, которые вынудили ее продать квартиру, и взыскал с них более 114 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Ответчиками по иску выступили только двое из четверых приговоренных — Анжела Цырульникова и Андрей Основа. Суд постановил взыскать с обоих совокупно 114 млн 120 тыс. рублей. Также их обязали оплатить госпошлину в размере 335 тыс. рублей.

Изначально требования были предъявлены всем четверым осужденным. Однако третий фигурант Дмитрий Леонтьев ранее подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО, его дело приостановлено.

Дело четвертого фигуранта Артура Каменецкого также рассмотрят отдельно: у суда не было подтверждения, что его известили о предстоящем разбирательстве. Заседание назначено на 20 октября.

Долина требовала возместить ущерб еще в рамках уголовного дела, но при вынесении приговора суд передал этот вопрос на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

В марте 2026 года ее иск на 176 млн 141 тыс. рублей приняли к производству. Позже представитель артистки снизил требования до 114 млн 120 тыс. рублей, поскольку часть средств уже была взыскана другим судебным решением.

28 ноября 2025 года Балашихинский городской суд приговорил Цырульникову, Леонтьева и Каменецкого к семи годам колонии, Основу — к четырем. В феврале 2026-го наказание Цырульниковой ужесточили, добавив три месяца.

Как Долина лишилась квартиры

О том, что певица стала жертвой мошенников, стало известно в августе 2024 года. Под их влиянием она продала пятикомнатную квартиру в московском районе Хамовники и передала злоумышленникам вырученные деньги, а также сбережения. Покупательница Полина Лурье заплатила за жилье 112 млн рублей и о преступной схеме не знала.

Долина впоследствии через суды добилась возвращения квартиры в свою собственность, тогда как Лурье лишилась и жилья, и денег, поскольку ими завладели мошенники. Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс, поскольку выяснилось, что подобная схема возврата проданных квартир распространен на вторичном рынке.

16 декабря 2025 года Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и отказал Долиной в признании сделки недействительной. Право собственности осталось за Лурье. Требование о выселении певицы направили на новое рассмотрение, а 25 декабря Мосгорсуд обязал ее покинуть квартиру.