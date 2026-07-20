Ровно через полгода после того, как Верховный суд поставил точку в деле о квартире Ларисы Долиной в Хамовниках, вокруг нее опять поднялся шум. Telegram-канал Mash написал, что новая хозяйка жилья Полина Лурье выставила квартиру на продажу за 200 млн рублей. В тот же день адвокат Лурье назвала эту новость фейком. Что произошло и как квартира певицы стала самым обсуждаемым лотом на рынке московской недвижимости — в материале RTVI.

Что сообщил Mash

По данным Mash, Полина Лурье решила продать ту самую пятикомнатную квартиру площадью 236 м² в Ксеньинском переулке в Хамовниках, за которую почти год судилась с певицей Ларисой Долиной. Цена лота, как пишет канал, стартует от 200 млн рублей — при том, что сама Лурье в свое время заплатила за квартиру 112 млн.

Источник Mash утверждает, что после победы в Верховном суде в декабре 2025 года Лурье так и не переехала в новое жилье. Для квартиры уже заказали дизайн-проект, к лету собирались начать ремонт, но работы так и не стартовали. Вместо этого хозяйка якобы решила по-тихому продать жилье — без объявлений на сайтах и лишней огласки, поскольку опасается новой волны скандалов. При этом внутри квартиры, по данным канала, по-прежнему сохраняется обстановка, как была при Долиной: мебель, антиквариат, весь ремонт, который певица делала под себя, и даже паркет с ее инициалами.

Mash также пишет, что уже обсуждается сделка с московским миллионером, а потенциального покупателя Лурье попросила предварительно проверить через юристов. Продажей квартиры, по версии канала, занимается коллега того самого риелтора, который сопровождал первую, скандальную сделку — и после нее якобы заработал в конторе прозвище «бедный», потому что вся история закончилась волной ненависти в его адрес. Нынешний агент якобы постоянно консультируется с ним по нюансам объекта. Объявлений о продаже при этом нет ни на одной площадке.

Опровержение от представителя Лурье

В тот же день, 20 июля 2026 года, адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила телеканалу «Москва 24», что информация о продаже квартиры не соответствует действительности. По ее словам, никакой сделки нет, а сама новость — фейк.

«Никто ничего не продает, информация — лживая, в квартире идет ремонт. Откуда это взялось — мы не знаем», — заявила Свириденко изданию KP.RU.

Стоит отметить, что Свириденко на протяжении всего разбирательства оставалась главным публичным голосом со стороны Лурье — именно она вела дело в Верховном суде, добивалась выселения Долиной через приставов и лично получала ключи от квартиры в январе 2026 года.

Предыстория: как квартира стала самым громким имущественным спором 2025 года

Летом 2024 года Лариса Долина заявила, что стала жертвой телефонных мошенников. По ее словам, обработка началась весной: сперва ей позвонили якобы от ректора Московского государственного института культуры, где она преподает, — голос, предположительно, подделали с помощью нейросети. Далее артистке начали звонить люди, представлявшиеся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Артистке даже присылали поддельные удостоверения с фотографией мужчины, похожего на актера Тома Холланда. Долину убедили, что ее деньги пытаются похитить, а квартиру нужно продать «фиктивно» — в рамках спецоперации по поимке преступников, после которой все имущество и деньги вернутся. Певица сняла средства со счетов и передавала их мошенникам через посредников, а вырученные от продажи квартиры деньги также в итоге ушли третьим лицам.

Квартиру в Хамовниках купила предпринимательница Полина Лурье — дочь топ-менеджера крупного IT-холдинга, воспитывающая двоих детей после развода. В июне 2024 года стороны заключили сделку: сначала Лурье внесла Долиной задаток в 1 млн рублей, затем доплатила оставшиеся 111 млн — сделка проходила при свидетелях, с участием риелторов и сотрудников банка. Рыночная стоимость жилья, по оценке самой Долиной, составляла около 200 млн рублей (позже Верховный суд определил ее в 138 млн). Получив деньги, Долина передала их мошенникам, но выезжать из квартиры отказалась.

В августе 2024 года Долина подала иск в Хамовнический районный суд Москвы, требуя признать сделку недействительной пр причине того, что ее ввели в заблуждение. Лурье подала встречный иск о выселении певицы. В марте 2025 года суд встал на сторону Долиной и вернул ей право собственности — без возврата денег Лурье. Это решение поддержали Мосгорсуд и Второй кассационный суд. Параллельно по уголовному делу о мошенничестве ущерб первоначально оценили в 200 млн рублей, позже — в 317,6 млн; была задержана курьер Анжела Цырульникова и еще трое фигурантов, все они оказались в СИЗО.

2 декабря 2025 года адвокат Лурье Светлана Свириденко обжаловала решения нижестоящих судов в Верховном суде. Заседание 16 декабря прошло в открытом режиме — за трансляцией следили более 27 тысяч человек. Адвокат Долиной просила закрыть процесс, ссылаясь на тайну частной жизни, но суд отказал из-за общественной значимости дела. Свириденко настаивала, что Лурье — добросовестный приобретатель, действовавший осмотрительно, а сама сделка готовилась полтора месяца и не вызывала подозрений: Долина лично показывала квартиру, рассказывала о районе и даже оговаривала в допсоглашении, что оставляет себе рояль и концертный стул. Прокурор, в свою очередь, просил применить двустороннюю реституцию — вернуть квартиру Долиной, а деньги Лурье. Спустя 25 минут после прений коллегия по гражданским делам полностью пересмотрела решения нижестоящих инстанций: в иске Долиной о признании сделки недействительной отказали, право собственности осталось за Лурье, а встречный иск о выселении певицы отправили на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

18 декабря 2025 года был опубликован полный текст определения: эксперты признали, что Долина принимала решение о продаже квартиры в состоянии психического расстройства, но, поскольку она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и обладает опытом юридических сделок, это не стало основанием для аннулирования договора.

Финал наступил 25 декабря 2025 года — Мосгорсуд удовлетворил требование Лурье о выселении Долиной, ее дочери и внучки. Адвокат певицы заявила, что артистка готова покинуть квартиру до 10 января 2026 года. Однако процесс передачи жилья затянулся: 29 декабря Долина отказалась освобождать квартиру к оговоренному сроку, а сама защита Лурье просила сделать это к 30 декабря — представители певицы в ответ заявили, что она съедет не раньше 5 января, но и этот срок был нарушен. 9 января Долина фактически освободила квартиру. Сама певица предположительно уехала за границу на праздники, ключи покупательнице в день выезда она так и не передала. Адвокат Долиной Мария Пухова уверяла ТАСС, что ключи отдадут «уже сегодня, во второй половине дня», однако встреча вновь сорвалась: вместо самой певицы приехал ее представитель без полномочий подписывать акт приема-передачи. 14 января Свириденко предупредила, что если ключи не передадут добровольно до 20 января, к делу подключат судебных приставов, которые вправе вскрыть двери. 19 января приставы прибыли к дому, чтобы зафиксировать, что вещи Долиной вывезены, и в тот же день Лурье в присутствии журналистов получила ключи от квартиры.

Спор не закончился с передачей ключей. 22 января 2026 года выяснилось, что Лурье намерена взыскать с Долиной судебные расходы по всему разбирательству — госпошлины, оплату услуг адвокатов и оценку стоимости квартиры. Свириденко говорила RTVI, что итоговую сумму еще не подсчитали, а юрист Александр Кудряшов оценивал возможное взыскание в 1—5 млн рублей. Адвокат Долиной Мария Пухова в ответ заявляла, что никаких заявлений от стороны Лурье по этому поводу не получала.

А 2 июля 2026 года, меньше чем за три недели до новости Mash о продаже квартиры, Верховный суд опубликовал обзор судебной практики, обобщающий подход ко всем подобным спорам — теперь их называют «схемой Долиной». Суд разъяснил: заблуждение продавца относительно мотивов сделки само по себе не основание для ее отмены; суды обязаны оценивать, мог ли покупатель распознать, что продавца ввели в заблуждение; сделку можно аннулировать, только если покупатель знал или должен был знать об обмане; а для признания сделки недействительной продавцу нужно доказать, что в момент подписания он не мог понимать значения своих действий. Адвокат в сфере недвижимости Данил Гранин в эфире RTVI назвал это попыткой Верховного суда дать судам и участникам сделок четкие критерии — вплоть до совета фиксировать на аудио разговор с продавцом о причинах продажи квартиры.

После скандала вокруг «схема Долиной» юристы заговорили о необходимости пересмотра законодательства в пользу добросовестных покупателей. Долину раскритиковали в соцсетях, ее выступления отменяли, а один из ресторанов быстрого питания отказался доставлять заказы в ее дом. При этом некоторые звезды — Иосиф Пригожин, Ксения Бородина, Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская — публично поддержали певицу, назвав происходящее травлей.