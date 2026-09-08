Трехсторонний саммит России, Украины и США может пройти в Саудовской Аравии, а вот ОАЭ рассматриваются только для встреч технических групп, поскольку Киев недоволен якобы «пророссийской позицией» Абу-Даби, рассказал RTVI дипломатический источник в одной из стран Персидского залива. Где стороны могут провести переговоры и чем завершились предыдущие консультации — в нашем материале.

«Наиболее подходящий вариант — Саудовская Аравия»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 8 сентября, что следующая трехсторонняя встреча делегаций Украины, РФ и США может состояться в ОАЭ, Швейцарии, Турции или другой стране.

Ранее портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф во время недавнего визита в Москву передал Кремлю предложение провести саммит (то есть встречу на высшем уровне) между Россией, Украиной и США. Конкретные локации при этом не назывались. В Кремле на это ответили, что любая подобная встреча возможна только «для фиксации договоренностей».

Среди возможных площадок гипотетического саммита по Украине традиционно называют страны Персидского залива.

«ОАЭ рассматриваются украинской стороной как пророссийская площадка, несмотря на взаимодействие между Киевом и Абу-Даби во многих сферах, в частности — в оборонной. Встречи на уровне технических групп возможны, но наиболее подходящий вариант для проведения трехстороннего саммита — Саудовская Аравия», — сказал собеседник RTVI.

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом 8 сентября в Москве.

«Саудовская Аравия соблюдает относительный нейтралитет в российско-украинском конфликте, осуществляла поставки гумпомощи Украине, первая встреча Лаврова и главы Госдепартамента США Марко Рубио проводилась именно в Эр-Рияде», — добавил он.

При этом источник RTVI напомнил, что Эмираты выполняют посредническую роль между Россией и Украиной в обмене пленными, причем МИД ОАЭ в своих заявлениях намеренно не использует термин «военнопленные».

Последний обмен между Москвой и Киевом состоялся 19 августа по формуле «103 на 103». Президент России Владимир Путин неоднократно благодарил лидера ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за содействие.

Российский лидер заявлял в мае, что готов встретиться с Зеленским «не только в Москве, но и в любой другой третьей стране».

«Вернуться к трехстороннему формату»

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в минувшие выходные посетили Москву и Киев, чтобы обсудить пути урегулирования российско-украинского конфликта.

«Мы со Стивом [Уиткоффом] считаем, что было бы продуктивно вернуться к трехстороннему формату, который нам удалось организовать около шести месяцев назад. Мы поговорили с обеими сторонами, поэтому надеемся, что очень скоро добьемся прогресса в этом вопросе», — сказал Кушнер, комментируя итоги переговоров.

Сам Уиткофф заявил, что был достигнут прогресс, в том числе в согласовании сроков дополнительных трехсторонних переговоров.

«Президент Трамп прилагает большие усилия, чтобы остановить кровопролитие и добиться прочного и долгосрочного мира», — написал он на своей официальной странице в соцсети X.

Встречи в трехстороннем формате — Россия, Украина и США — проводятся сравнительно недавно: два первых раунда переговоров прошли в конце января и начале февраля 2026-го в Абу-Даби, а третий — в середине февраля в Женеве.

Переговоры в ОАЭ по вопросам безопасности проходили на уровне представителей военных разведок и оборонных ведомств

Российскую делегацию возглавлял начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, украинскую — секретарь Совета нацбезопасности Рустем Умеров. С американской стороны были эмиссары Уиткофф и Кушнер, которых сопровождали министр армии США Дэн Дрисколл и командующий силами США в Европе Алексус Гринкевич.

По итогам этих встреч Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «157 на 157».

Переговоры в Женеве проходили по «более широкому спектру вопросов», включая территориальные. Кремль тогда изменил состав делегации, куда вошли помощник президента России Владимир Мединский и замглавы МИД Михаил Галузин.

Впрочем, ни одна из встреч не завершилась каким бы то ни было значимым итогом для прекращения конфликта. Стороны не смогли согласовать условия прекращения огня, равно как и урегулировать территориальные разногласия.