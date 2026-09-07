5 и 6 сентября спецспосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер побывали в Москве и Киеве, чтобы встретиться с конфликтующими сторонами и возобновить переговоры о мире. Итоги бесед с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским американская делегация назвала «воодушевляющими», однако, как пишут западные СМИ, до существенного прогресса еще далеко. Подробнее — в материале RTVI.

BBC News:

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главными посланниками Дональда Трампа заявил, что ожидает продолжения ***** [военного конфликта] с Россией и зимой.

Переговоры завершились без объявления о крупном прорыве. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер впервые <…> посетили Украину. До этого они провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Уиткофф отметил, что «воодушевлен» содержательными и важными переговорами в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что хочет справедливого мира, исключающего возможность возобновления ***** [боевых действий]. После нескольких часов закрытых переговоров Зеленский заявил журналистам, что достигнута договоренность о встрече официальных лиц из Украины, Европы и Америки в ближайшем будущем для продолжения обсуждений. Он также призвал к трехсторонней встрече с Россией и США.

Associated Press:

Американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Киеве «обнадеживающие» переговоры в рамках своего первого официального визита на Украину, но не добились прорыва в прекращении ***** [боевых действий].

Стремление администрации Трампа положить этому конец ослабло, и последние шесть месяцев основное внимание уделяется войне с Ираном.

Поездка американцев состоялась после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, на фоне эскалации воздушных атак обеих сторон.

Несмотря на последние дипломатические усилия, основные требования Москвы и Киева остаются взаимоисключающими, особенно в отношении территориальных уступок, что подчеркивает сложность достижения соглашения. Кушнер признал эту сложность, заявив, что США работают «за кулисами», создавая условия для возможной сделки.

The News York Times:

Россия и Украина усиливают эскалацию, ведя все более ожесточенные воздушные атаки (согласно официальной позиции Минобороны, РФ наносит удары только по военным объектам. — Прим. RTVI) в попытке получить преимущество в переговорах об урегулировании.

Это нашло отражение в деликатных, длившихся несколько недель обсуждениях, касающихся поездки американских посланников. По словам официальных лиц, знакомых с дипломатическими усилиями, Соединенные Штаты настаивали на том, чтобы Украина временно прекратила атаки на Москву, а Россия временно приостановила атаки на Киев (согласно официальной позиции Минобороны, РФ наносит удары только по военным объектам. — Прим. RTVI) на даты пребывания американских посланников в этих городах.

Мало кто прогнозировал прорыв после поездки американских посланников, которая позиционировалась как первый шаг к возобновлению переговоров при посредничестве администрации Трампа. Ожидается, что они возобновятся в конце этого месяца — через несколько дней после парламентских выборов в России и за несколько недель до промежуточных выборов в США.

NBC News:

Предпринятые ранее попытки мирного урегулирования споров до сих пор не привели к существенному прогрессу в ***** [военном конфликте], которому Трамп когда-то обещал положить конец в первый же день своего президентства. Переговоры фактически приостановлены в последние месяцы из-за войны с Ираном.

Хотя в последнее время на передовой практически не наблюдается никаких подвижек, переговоры проходят в преддверии, вероятно, сложной зимы для Киева, который сталкивается с критической нехваткой американских ракет-перехватчиков, способных отражать российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

La Nación:

Уиткофф и Кушнер стремятся сблизить Киев и Москву, но на пути к миру остаются серьезные препятствия. Уиткофф охарактеризовал первый раунд переговоров с Зеленским и его командой как «значимый, содержательный и важный», заявив, что обе стороны «очень воодушевлены» и готовы продолжать обсуждения «столько, сколько потребуется».

Кушнер, зять Трампа, выразил надежду, что поездка «открыла новые пути для прогресса», и отметил, что американские посланники «многому научились» во время своего пребывания в Москве и Киеве. Он добавил, что Соединенные Штаты работают над «пакетом мирных соглашений».

Усилия Трампа по прекращению ***** [военного конфликта] в последние месяцы ослабли, поскольку его администрация сосредоточила большую часть своего внимания на войне с Ираном. Предыдущие раунды переговоров, инициированные Вашингтоном, не смогли преодолеть глубокие разногласия между Москвой и Киевом. Сам Трамп рассказал, что у США есть новое предложение по продвижению к миру, но не предоставил никаких подробностей.

Одной из главных проблем остается будущее Донбасса. Россия требует от Украины вывода войск из городов и территорий, которые находятся под контролем Киева, в то время как украинское правительство отвергает такую ​​возможность и заявляет, что не готово уступать территорию в качестве условия мира.

Вопрос безопасности также имеет первостепенное значение. Зеленский считает, что любое соглашение должно включать обязательства Запада, гарантирующие, что Россия не сможет начать новые боевые действия после окончания ***** [военного конфликта].

Москва, со своей стороны, исторически отвергала формулы, предполагающие присутствие западных сил, которые она считает угрозой своим интересам.