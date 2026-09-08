Несмотря на предстоящее закрытие всех филиалов Гёте-Института в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, сейчас «рассматривается возможность и в будущем предлагать языковые курсы и экзамены с выдачей сертификатов» по немецкому языку в России. Об этом в посольстве Германии в Москве рассказали RTVI.

«Мы глубоко сожалеем о том, что российское правительство приняло решение о закрытии генконсульства Германии в Санкт-Петербурге и Гёте-Института. Гёте-Институт прекратит свою деятельность в России в соответствии с требованиями российского правительства. В настоящее время рассматривается возможность и в будущем предлагать языковые курсы и экзамены с выдачей упомянутых сертификатов [на знание немецкого языка уровней А1-С2 по международно признанной шкале CEFR] в России», — говорится в ответе посольства Германии в Москве на запрос RTVI.

Ранее МИД России объявил, что в ответ на решение правительства Германии закрыть генеральное консульство РФ в Бонне и Российский дом науки и культуры («Русский дом) в Берлине «российская сторона отзывает согласие на функционирование генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге».

Оно должно прекратить деятельность не позднее 18 сентября 2026 года (та же дата обозначена для закрытия российского генконсульства в Бонне), а все его сотрудники — покинуть территорию России.

«Немецкие культурные центры имени Гёте в Российской Федерации должны прекратить свою деятельность. Их командированным сотрудникам предписано выехать из России не позднее 13 сентября 2026 года», — говорится в сообщении российского дипведомства.

На Смоленской площади назвали действия германской стороны «недружественными» и обвинили Берлин в новом витке эскалации.

Как писал RTVI, 1 сентября главы МИД и МВД Германии выступили с совместным заявлением, в котором официально возложили на Россию ответственность за попытку диверсии в аэропорту Лейпцига в ночь с 4 на 5 августа, где вблизи украинского грузового самолета Ан-24 был обнаружен дрон со взрывчаткой (взрывное устройство не сработало). Впоследствии были названы подозреваемые — «уроженец России с латвийским паспортом и мужчина из Беларуси с российским паспортом». Власти ФРГ объявили о предстоящем закрытии генконсульства России в Бонне и «Русского дома» в Берлине. В России назвали обвинения германской стороны бездоказательными и пообещали ответные меры.

Работа как Гёте-Института в России, так и «Русского дома» в Берлине регулируется общим соглашением от 2011 года. Его денонсация вступит в силу только в июне 2027 года, когда истекает очередной пятилетний срок возможности пересмотра договора.

Между тем на русскоязычном сайте Гёте-Института продолжается запись как на языковые курсы, так и на экзамены по немецкому языку, по итогам которых сдавшим выдаются международно признаваемые сертификаты Гёте-Института. Запись на даты после 13 сентября открыта, более поздние слоты также анонсированы.