Германо-российское соглашение, которое регулирует работу «Русского дома» в Берлине, вступит в силу к концу июня 2027 года. Об этом RTVI сообщили в посольстве ФРГ в Москве.

«Денонсация договора о деятельности «Русского дома» в Берлине будет осуществлена в соответствии с соответствующими положениями договора и нормами международного права. Министр иностранных дел Вадефуль заявил, что денонсация вступит в силу к концу июня 2027 года. Дальнейшие детали в настоящий момент согласовываются, о них будет объявлено позже», — сообщили в посольстве ФРГ в ответ на запрос RTVI.

Ранее главы МВД и МИД Германии возложили на Москву ответственность за попытку диверсии в аэропорту Лейпцига и объявили о предстоящем закрытии генерального консульства России в Бонне с 18 сентября, а также «Русского дома» в Берлине.

Его работу — как и работу Немецких культурных центров имени Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске — регулирует соглашение между Россией и Германией от 4 февраля 2011 года. Стороны могут продлевать его каждые пять — или не продлевать. Следующий срок возможного пересмотра соглашения о деятельности культурно-информационных центров наступит в июне 2027 года.

При этом права пользования регулирует еще одно межправительственное соглашение «об условиях размещения Российского дома науки и культуры в Берлине и Немецкого культурного центра имени Гёте в Москве». Его заключили в 2013 году. По нему, германская сторона подтверждает «право Российской Федерации на бессрочное и безвозмездное пользование земельным участком площадью 0,65 гектара, расположенным в г. Берлине, Фридрихштрассе» и «право собственности Российской Федерации на комплекс зданий общей площадью 29 000 кв. метров, используемый на данный момент российским культурным центром «Российский дом науки и культуры»». В свою очередь, «российская сторона обеспечивает предоставление германской стороне в аренду на срок действия настоящего соглашения для строительства комплекса зданий для использования в культурных и научных целях Немецким культурным центром имени Гёте и другими германскими культурными и научными учреждениями».

«Настоящее соглашение заключается сроком на 99 лет и автоматически продлевается на последующие 99-летние периоды, если одна из сторон не уведомит в письменной форме другую сторону не менее чем за 12 месяцев до истечения очередного периода о своем намерении прекратить действие настоящего соглашения», — говорится в документе.

Между теме в посольстве России в ФРГ после вызова посла Сергея Нечаева в германское дипведомство заявили, что всем сотрудникам как генконсульства, так и «Русского дома», а также членам их семей уже «предписано оперативно покинуть территорию ФРГ».

По последним данным, на Смоленскую площадь вызван временный поверенный в делах ФРГ Бернд Финке. Недавно он покинул здание российского МИД.