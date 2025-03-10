Главный избирательный орган Румынии не допустил к участию в повторных президентских выборах популярного политика Калина Джорджеску. Он назвал такое решение «ударом в сердце демократии», а его сторонники устроили беспорядки в Бухаресте в ночь на 10 марта. Что известно о ситуации в Бухаресте, которой обеспокоены в администрации президента США Дональда Трампа, — в материале RTVI.

Почему Джорджеску не допустили до выборов

Центральное избирательное бюро Румынии отклонило заявку политика Калина Джорджеску на участие в повторных президентских выборах, запланированных на 4 и 18 мая 2025 года — первый и второй тур соответственно.

Как сообщил румынский портал Digi24, против утверждения победителя отмененного первого тура проголосовали 10 из 14 членов избирательной комиссии, в которую входят судьи Верховного суда и представители румынских политических партий.

Среди поддержавших кандидатуру политика был представитель «Союза спасения Румынии», оппозиционной партии кандидата в президенты Елены Ласкони. Именно она и Джорджеску сенсационно вышли в несостоявшийся второй тур прошлогодних выборов, оставив за бортом фаворита — действующего премьера, социал-демократа Марчела Чолаку.

Президентские выборы в Румынии прошли 24 ноября 2024 года. В первом туре Джорджеску набрал 22,94% голосов, Ласкони заняла второе место с 19,18% голосов, а Чолаку — третье с 19,15% голосов.

Джорджеску может оспорить отказ в Конституционном суде. Впрочем, именно этот орган 6 декабря 2024 года в срочном порядке аннулировал итоги первого тура из-за данных о нарушениях в ходе голосования и предвыборной кампании победившего политика. Это произошло за несколько дней до второго тура несмотря на то, что изначально судьи результаты утвердили.

В частности, тогда Верховный оборонный совет Румынии заявил, что республика стала «приоритетом для враждебных действий государственных и негосударственных субъектов, особенно России». В Москве обвинения отрицают.

Джорджеску в СМИ называют «крайне правым популистом пророссийских взглядов». Он критиковал Евросоюз и НАТО, выступал за прекращение помощи Украине, называя ее «вымышленной страной», и положительно отзывался о президенте России Владимире Путине. Сам Джорджеску отрицал поддержку со стороны Москвы.

В своем воскресном заявлении Центральное избирательное бюро связало недопуск Джорджеску к участию в выборах именно с прошлогодним решением Конституционного суда отменить итоги первого тура. По мнению избирательного органа, кандидаты на пост президента должны «уважать Конституцию и защищать демократию», а Джорджеску этим критериям не соответствует.

«Недопустимо при повторном проведении выборов считать, что тот же человек соответствует условиям, необходимым для вступления в должность президента», — подчеркнули в Центральном избирательном бюро Румынии.

Кроме того, избирательный орган сообщил о том, что получил более тысячи жалоб на кандидатуру Джорджеску, во многих из которых его обвиняли в поддержке фашистов и экстремистов. Недавно политика задержали в Бухаресте для допроса в качестве подозреваемого по делу об участии в фашистской организации, а у его соратников были проведены обыски.

Сам же Джорджеску назвал решение Центрального избирательного бюро отстранить его от выборов «прямым ударом в сердце демократии по всему миру».

«Если демократия в Румынии падет, падет весь демократический мир! Это только начало. Все просто! В Европе сейчас — диктатура, в Румынии — тирания!» — написал Джорджеску по-английски в своем аккаунте в X.

После оглашения вердикта в отношении Джорджеску сторонники политика столкнулись с полицейскими у здания Центрального избирательного бюро в центре Бухареста. Первые бросали камни и петарды, вторые применили слезоточивый газ. Протестующие начали расходиться только около двух часов ночи, пишет Digi24.

Как на новость из Румынии отреагировали в США

Власти США обращают пристальное внимание на ситуацию в Румынии, которая входит в Европейский союз и в НАТО. Прошлогоднюю отмену итогов румынских выборов в администрации Дональда Трампа называют примером подавления европейскими правительствами свободы слова и политических оппонентов. В частности, за это румынские власти на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Более того, американские власти призывали своих румынских коллег допустить Джорджеску до новых выборов. Согласно недавним опросам, именно он является фаворитом предстоящего голосования — как утверждает Financial Times, кандидатуру политика поддерживают около 40% опрошенных.

Бухарест рискует навлечь на себя гнев администрации Трампа, если в итоге Джорджеску не примет участие в президентской гонке, пишет Bloomberg. Так, советник Дональда Трампа Илон Маск уже назвал «безумным» вердикт Центрального избирательного бюро Румынии в отношении политика.

Как отмечает Reuters, недопуск Джорджеску до выборов может усугубить конституционный кризис в Румынии и «углубить раскол между трансатлантическими союзниками, который уже был подорван изменением политики Белого дома в отношении Украины».