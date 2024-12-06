Конституционный суд (КС) Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов, на которых победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Об этом сообщается на сайте суда.

Решение принято несмотря на то, что после пересчета голосов КС утвердил итоги первого тура. Это произошло впервые в истории страны.

«Избирательный процесс будет начат заново, правительство должно установить новую дату выборов президента», — говорится в сообщении суда.

Как передает телеканал Digi 24, 6 декабря судьи КС провели срочные консультации из-за большого количества призывов отменить президентские выборы. В них приводились рассекреченные Высшим советом обороны страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Конституционный суд должен был решить, «есть ли на данный момент достаточные аргументы, чтобы не допустить проведения второго тура, отменить выборы».

В понедельник, 2 декабря, КС Румынии признал действительными результаты первого тура президентских выборов. Предполагалось, что второй тур пройдет 8 декабря, а за победу в нем будут бороться независимый кандидат Кэлин Джорджеску, которого называют сторонником союза с Россией, и глава «Союза спасения румын» Елена Ласкони.

Мощным инструментом предвыборной кампании Джорджеску стала социальная сеть TikTok, где посредством вирусных видеороликов он доносил свои идеи до избирателей. Так, политик выступал за снижение зависимости Румынии от импорта, поддержку румынских фермеров и увеличение внутреннего производства энергии и продуктов питания, а также прекращение помощи Украине.

Голосование на выборах главы Румынии кандидат в президенты назвал «молитвой за нацию», а его результаты — «удивительным пробуждением» румынского народа.